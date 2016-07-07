全球金市：现货金连七涨，亚洲股市反弹无碍投资人追捧避险资产

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
0644 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,366.86美元，周三触及2014年3月以来最高水平1,374.91美元。
美国黄金期货 涨0.1%至1,369美元。
“大家都在等待周五的美国非农就业报告，因此交易的人并不多，价格也比较稳定，”永丰金融贵金属部门的交易主管助理William Wong称。
金价对加息十分敏感，因为这会在美元受到提振的情况下，提高持有黄金等非生息资产的机会成本。
“虽然我们预计金价会继续上升，但我们也发现获利了结增多。短期内还有多少避险需求、以及还有多少英国退欧相关买盘，均不明了，”汇丰分析师James Steel表示。
MKS Group交易员James Gardiner表示，金价第一阻力位在1,375.50美元，第一支撑位在约1,365美元，而后支撑位看1,357-1,358美元。
白银 涨0.1%至20.08美元。
铂金 和钯金 分别持稳于每盎司1,083.74美元和604.90美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/孙国玉；审校 张涛/郑茵)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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