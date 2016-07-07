全球金市：现货金连七涨，亚洲股市反弹无碍投资人追捧避险资产

0644 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,366.86美元，周三触及2014年3月以来最高水平1,374.91美元。

美国黄金期货 涨0.1%至1,369美元。

“大家都在等待周五的美国非农就业报告，因此交易的人并不多，价格也比较稳定，”永丰金融贵金属部门的交易主管助理William Wong称。

金价对加息十分敏感，因为这会在美元受到提振的情况下，提高持有黄金等非生息资产的机会成本。

“虽然我们预计金价会继续上升，但我们也发现获利了结增多。短期内还有多少避险需求、以及还有多少英国退欧相关买盘，均不明了，”汇丰分析师James Steel表示。

MKS Group交易员James Gardiner表示，金价第一阻力位在1,375.50美元，第一支撑位在约1,365美元，而后支撑位看1,357-1,358美元。

白银 涨0.1%至20.08美元。

铂金 和钯金 分别持稳于每盎司1,083.74美元和604.90美元。(完)

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