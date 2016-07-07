更新版 1-台湾货币市场：隔拆利率微幅上扬，因央行意外引导拆款利率走高

* 央行引导隔夜拆款利率走高，市场错愕

* 台风即将来袭，提前进行调度

* RP资金多缺不一，公债利率难以下调 (更新拆款及央行定存单发行细节，并新增央行官员评论)

记者 董永年

路透台北7月7日 - 台湾银行间隔夜拆款利率周四微幅向上。资金调度人士表示，因受央行意外引导隔夜拆款利率走高带动，自0.179%微升至0.180%。

央行周二才引导隔拆利率自0.180%下调至0.179%。对此忽下忽上的调整，多位金融机构资调人士均指出无法理解。

〞我完全看不懂。〞一位银行交易员说。

另一交易员则称，央行引导隔拆利率下调至0.179%后，包括公债RP、短票利率都下不去，短票利率还停留在6月底降息前的水准，但这也不应是让央行调整的理由。

不过一不愿具名央行官员说，近日隔拆利率是跟随市场上上下下，〞不要以为什么都是央行做的。〞

此外，由于强烈台风尼伯特来势汹汹，金融机构普遍预期明日料放台风假，因此今日提早作好调度。

一拆出方公股银行交易员表示，若是明日放假，积数要累计四天，所以不敢堆太多资金。

另一银行交易员也称，无论是拆出或拆入方，大家都想把缺口弄小一点。不过因为目前是旬初，影响程度不大。

根据中央气象局在本地时间11:30分发布的海上陆上台风警报，强烈台风尼伯特(国际命名NEPARTAK)，过去三小时移动速度略为减慢，其中心目前在花莲东南方海面，向西北西移动，其暴风圈正逐渐进入台湾东南部近海，对全台各地及澎湖将构成威胁。

本地时间17:46 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.306 32.407 台湾加权股价指数<.TWII 8,640.91 8,575.75 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.180% 0.179% 利率

--隔夜拆款利率区间 0.179-0.180% 0.179-0.210%

--一周拆款利率区间 0.179-0.300% 0.179-0.300%

--两周拆款利率区间 0.200-0.310% 0.270-0.300%

**短票利率不变**

短票方面，交易员表示，今日短票成交利率持稳上日水准，受央行意外引导隔拆利率微幅往上影响，银行对利率更为坚持，主要成交在0.30%。

据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率0.301%，区间为0.30-0.36%，成交量73.93亿台币；前日加权平均利率为0.301%，区间为0.29-0.34%，成交量80.16亿台币。

台湾央行周四发行1,914亿台币定存单，相较今日定期存单到期金额14亿台币，存单发行余额增1,900亿。周五央行存单到期金额为8亿台币。

拆款中心资料 显示，周四超额准备为281亿台币，累计超额准备1,277亿台币、加计前期1%的超额准备为3,556亿台币。

**RP资金多缺不一**

债券附买回(RP)市场方面，资调人士指出，受大型寿险抽回资金影响，今日投信需求降低，整体虽偏宽松但多缺不一。

由于台风将临，交易员普遍避开8、11日的资金落点，以免明日一旦放台风假，周一作业将陷入混乱。

〞明天到底会不会放(假)啊？不敢落明天耶。〞一位大型证券商交易员说。

针对今日央行意外引导隔拆利率往上，交易员认为，周二央行引导隔拆利率下调至0.179%时，公债RP、短票利率也下不去，如今又调回来，只能说未来RP利率下调的机会已经消失了。

今天证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率在0.27-0.30%，与银行承作的公债RP利率则主要成交在0.28-0.30%，约同于上日。至于短天期及一个月天期公司债附买回利率则在0.34-0.36%，亦大致同于上日。