国际油市：美国原油库存下滑激励油价小升，但经济放缓疑虑构成压抑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑，ADNOC旗下发生火灾炼厂料很快复产
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
美国石油协会(API)公布，上周美国原油库存大降670万桶，为连续第七周下降。
分析师还指出美元走低。
“油价也上涨，因美元走软，导致以美元计价的大宗商品更具吸引力，”澳新银行称。
尽管油价上涨，但经济放缓及成品油供应过剩，令油市承压。
亚洲原油需求放缓，而且一些指标显示出现下降，许多市场参与者怀疑这不只是季节性现象，而是由于经济放缓，甚至是更持久的结构性调整。
“增长再次下滑...情况似乎不是很好。出口情况继续令人失望，英国退欧冲击波一旦到达亚洲，还可能再度疲弱。”汇丰银行在给客户的报告中称。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍/孙茉莉; 审校 郑茵/张涛)
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。