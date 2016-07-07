日本债市：短期公债价格持坚，两年债收益率触及纪录低位

很多投资者亦认为日本央行最快会在本月扩大刺激措施，以平缓日圆 上涨之痛。 10年期日债收益率 下滑0.5个基点至负0.280%，接近 周三所及纪录低点负0.285%。 20年期公债收益率 涨2.0基点至0.040%，上日曾首次 跌破零水准。 30年期公债收益率 涨2.5个基点至0.065%。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.345% -0.5 -0.340% 五年期公债 -0.360% +0.0 -0.360% 10年期公债 -0.280% -0.5 -0.275% 20年期公债 0.040% +2.0 0.020% 30年期公债 0.065% +2.5 0.040% 10年期公债期货 <0#JGB:> 153.58 +0.10 153.48 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 刘秀红/孙茉莉; 审校 艾茂林/张荻)