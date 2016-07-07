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亚洲 | 2016年 7月 7日 星期四 15:38 BJT

日本债市：短期公债价格持坚，两年债收益率触及纪录低位

很多投资者亦认为日本央行最快会在本月扩大刺激措施，以平缓日圆
上涨之痛。
    
    10年期日债收益率 下滑0.5个基点至负0.280%，接近
周三所及纪录低点负0.285%。
    
    20年期公债收益率 涨2.0基点至0.040%，上日曾首次
跌破零水准。
    
    30年期公债收益率 涨2.5个基点至0.065%。
    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债        -0.345%     -0.5   -0.340%
    五年期公债        -0.360%     +0.0   -0.360%
    10年期公债       -0.280%     -0.5   -0.275%
    20年期公债        0.040%     +2.0    0.020%
    30年期公债        0.065%     +2.5    0.040%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         153.58    +0.10    153.48
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
UBMK=>
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 刘秀红/孙茉莉; 审校 艾茂林/张荻)

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