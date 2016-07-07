亚洲橡胶：TOCOM期胶收低1%，受沪胶再度挫跌拖累

“有关供应过剩的传闻开始在中国市场发酵，”东京一家经纪商的消息人士称。

美元兑日圆 跌0.4%至100.95，但仍处于前一交易日低位100.20上方，而且远高于6月24日英国公投后所及最低位99.000。

上海期交所交投最活跃的9月期胶 下跌465元人民币，收于每吨10,985元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)8月期胶 最新报每公斤129.3美分，下跌2.3美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍/刘秀红；审校 于春红/孙茉莉)