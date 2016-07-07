金属期市：铜价回吐涨幅连四日下跌，受库存升至五个月高点打击

上海期交所主力合约9月期铜 下跌1.3%，至每吨36,910元人民币。

LME铜库存劲增23,625吨，至222,550吨，为2月以来最高。从4月初以来，LME铜库存已大增58%。

尽管铜库存持续上升，Argonaut证券分析师Helen Lau表示，未来几年全球铜市可能面临供应短缺，因缺乏资金及政治风险上升，可能使开采项目及扩张计划遭到推迟。

“撇开因为汇率及库存震荡所影响的短期波动不看，长期供应展望令人担心，”Lau在一篇报告中称。

LME期镍 下跌1.9%，至每吨9,780美元，稍早触及10,175美元高位。沪镍 下跌1.5%，收在每吨77,270元人民币，稍早触及80,900元。(完)

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