金属期市：铜价回吐涨幅连四日下跌，受库存升至五个月高点打击

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
上海期交所主力合约9月期铜 下跌1.3%，至每吨36,910元人民币。
LME铜库存劲增23,625吨，至222,550吨，为2月以来最高。从4月初以来，LME铜库存已大增58%。
尽管铜库存持续上升，Argonaut证券分析师Helen Lau表示，未来几年全球铜市可能面临供应短缺，因缺乏资金及政治风险上升，可能使开采项目及扩张计划遭到推迟。
“撇开因为汇率及库存震荡所影响的短期波动不看，长期供应展望令人担心，”Lau在一篇报告中称。
LME期镍 下跌1.9%，至每吨9,780美元，稍早触及10,175美元高位。沪镍 下跌1.5%，收在每吨77,270元人民币，稍早触及80,900元。(完)
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(编译 张明钧/蔡美珍；审校 张涛/于春红)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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