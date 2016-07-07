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亚洲 | 2016年 7月 7日 星期四 16:01 BJT

《全球汇市》日圆受到避险需求支持，澳洲评级展望遭降打击澳元

**澳元下跌**
    
    澳元 一度跌至0.7467美元，此前标准普尔将澳洲债信AAA级评等的展望从稳定
下调为负面。不过澳元随后缩减跌幅，目前报在0.7507，日内下跌0.2%。
    
    标准普尔此前曾发出警告，澳洲周六选举无法得出明确的结果，导致政府政策僵局，长
期而言可能危及澳洲评等。
    
    英镑 上涨0.1%至1.2947美元，周三一度跌至1.2798的31年新低。交易商表示，
此番涨势可能只是暂时现象，因周四稍晚公布的工业生产数据可能证实英国经济可能在公投
之前就已经放缓。
    
    交易商预期，英国央行放宽政策，以及外资流入可能减少，恐将在近期对英镑不利。
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1073  1.1099  -0.23  +1.96  1.0860
    美元/日圆            100.99  101.31  -0.32 -16.05  120.30
    欧元/日圆         111.86  112.39  -0.47 -14.26  130.47
    美元/瑞郎            0.9768  0.9743  +0.26  -2.50  1.0018
    英镑/美元            1.2960  1.2929  +0.24 -12.06  1.4738
    美元/加元            1.2941  1.2960  -0.15  -6.49  1.3839
    美元/离岸人民币         6.6947  6.6945  +0.00  +1.93  6.5680
    澳元/美元            0.7516  0.7515  +0.01  +3.31  0.7275
    新西兰元/美元        0.7201  0.7128  +1.02  +5.51  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0820  1.0819  +0.01  -0.61  1.0886
    欧元/英镑         0.8542  0.8584  -0.49 +15.95  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.4769  9.4656  +0.12  +3.34  9.1705
    美元/挪威克朗        8.4628  8.4308  +0.38  -4.26  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
    
    
    

 (编译 郑茵/刘秀红/艾茂林/张明钧; 审校 张涛/蔡美珍)

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