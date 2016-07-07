《全球汇市》日圆受到避险需求支持，澳洲评级展望遭降打击澳元

**澳元下跌** 澳元 一度跌至0.7467美元，此前标准普尔将澳洲债信AAA级评等的展望从稳定 下调为负面。不过澳元随后缩减跌幅，目前报在0.7507，日内下跌0.2%。 标准普尔此前曾发出警告，澳洲周六选举无法得出明确的结果，导致政府政策僵局，长 期而言可能危及澳洲评等。 英镑 上涨0.1%至1.2947美元，周三一度跌至1.2798的31年新低。交易商表示， 此番涨势可能只是暂时现象，因周四稍晚公布的工业生产数据可能证实英国经济可能在公投 之前就已经放缓。 交易商预期，英国央行放宽政策，以及外资流入可能减少，恐将在近期对英镑不利。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1073 1.1099 -0.23 +1.96 1.0860 美元/日圆 100.99 101.31 -0.32 -16.05 120.30 欧元/日圆 111.86 112.39 -0.47 -14.26 130.47 美元/瑞郎 0.9768 0.9743 +0.26 -2.50 1.0018 英镑/美元 1.2960 1.2929 +0.24 -12.06 1.4738 美元/加元 1.2941 1.2960 -0.15 -6.49 1.3839 美元/离岸人民币 6.6947 6.6945 +0.00 +1.93 6.5680 澳元/美元 0.7516 0.7515 +0.01 +3.31 0.7275 新西兰元/美元 0.7201 0.7128 +1.02 +5.51 0.6825 欧元/瑞郎 1.0820 1.0819 +0.01 -0.61 1.0886 欧元/英镑 0.8542 0.8584 -0.49 +15.95 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.4769 9.4656 +0.12 +3.34 9.1705 美元/挪威克朗 8.4628 8.4308 +0.38 -4.26 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 郑茵/刘秀红/艾茂林/张明钧; 审校 张涛/蔡美珍)