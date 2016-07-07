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市场报道 | 2016年 7月 7日 星期四 15:59 BJT

欧洲个股：意大利西雅那银行驳斥有关周四将宣布增资计划报导

路透米兰7月7日 - 意大利一家报纸称，西雅那银行(Banca MPS) 董事会准备宣布增资20-30亿欧元(22-33亿美元)，但西雅那银行否认报导属实。

意大利新闻报一篇未注明消息来源的报导称，西雅那银行董事会今日稍晚举行会议后将宣布增资。

“本行否认这个谣言，”西雅那银行发言人称。

西雅那银行董事会周四举行会议，针对欧洲央行的要求作出回应。欧洲央行要求西雅那以两年半时间将坏帐减少40%，这预料将迫使西雅那筹集新资本。

意大利政府正在考虑多种可能作法，包括向西雅那注资，同时目前正在与欧盟执委会协商，希望确保散户投资人不必在政府纾困措施中承受损失。(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)

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