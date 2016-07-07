版本:
中国
市场报道 | 2016年 7月 7日 星期四 16:17 BJT

欧洲汇市：英镑跌破1.30美元之后持稳

“在英镑跌破1.28美元后，坚稳买盘重回市场，”西联汇款企业外汇销售主管Tobias Davis称。

“但英镑创下31年低点后，仍为可能跌向1.25开启大门，长期技术面水位及基本面将使这个威胁持续存在。”

六档开放式房地产基金暂停交易一事，是本周关注焦点，这被视为英国脱欧后金融压力升高的迹象。

5月制造业及工业产出数据，将为英国公投前经济放缓程度提供更多证据。

“4月数据意外劲升情况，不太可能持续，因公投之前的不确定性打击英国制造业者，”意大利裕信银行分析师在报告中称，并且仍看空英镑--第四季目标兑美元为1.20美元，兑欧元为0.93英镑。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 张明钧/蔡美珍；审校 孙茉莉/于春红)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐