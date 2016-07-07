更新版 1-中国汇市：人民币小幅收升惟短期仍偏弱，6月外储意外增长影响不大

* 人民币与中间价均小升 * 央行新监管规则对汇市影响有限 * 美加息延后，英国退欧仍是当前汇市主要风险 * 6月外储意外增加，但对市场影响不大 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京7月7日 - 人民币兑美元即期 周四较上日收盘价小幅收升，人民币中间价亦小升 ，因隔夜美元指数调整，但CEFTS指数再创新低。交易员称，英国退欧影响仍在发酵，短期人民币料仍偏弱。6 月外汇储备意外走升可能有估值原因，但对市场影响不大。 他们并指出，今日市场上涌现大量结汇盘，不排除干预的可能。近期境内衍生品市场也表现平稳，亦可见 市场基本接受当前汇市波动。昨日央行新规不过是对此前监管规则“打上补丁”，对汇市实际影响非常有限。 “今天人民币升值是因为有结汇盘，还是能看到有大行干预的。”一股份行交易员称，“外储增加倒是蛮 意外的，部分原因可能是日元升值的估值效应吧。” 亦有交易员表示，5-6月期间监管层行在即期市场上的干预并不多，但是在掉期市场的操作比较多。 中国央行周四最新公布，6月末中国外汇储备CNFXM=ECI为32,051.62亿美元，环比增加134.26亿美元，5月 为减少279.32亿美元。而以SDR计值的6月外汇储备为22,912.93亿SDR，较上月增加161.6亿SDR，上月为增加34 .9亿SDR。 “现在焦点不在美联储加不加息上面，要看英国退欧风险怎么传导，退欧的风险还没消化完，如果后面退 欧情绪又起来，人民币跌破6.7也不需要惊讶。”一外资行交易员称。 中国监管层再出新招围堵监管漏洞，进一步扩大金融机构远期售汇征收风险准备金的范围，要求境外金融 机构的境外远期卖汇头寸在银行间外汇市场平盘后需交纳20%的风险准备金，此举有望进一步增加境外金融机 构在境内的远期购汇成本，降低离岸和在岸套利空间，从而缓释人民币贬值压力。 中国货币网周三刊发评论员文章称，虽然6月三个人民币汇率指数均有不同程度走贬，但在英国“脱欧” 导致国际汇市剧烈波动的背景下，人民币汇率波幅远小于其他货币，总体上对一篮子货币汇率保持了基本稳定 ，市场预期也较为平稳。 路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周四CFETS人民币汇率指数继续微跌0.18%至94.25，刷新纪录 新低；SDR篮子指数微跌至95.41，BIS篮子指数微跌至95.42，亦创纪录新低。 全球汇市方面，避险货币日圆周四续涨，受英国脱欧公投引发的不确定性提振。与经济成长关联紧密的澳 元下挫，此前标准普尔下调澳洲评级展望。 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=CF 6.683 6.69 0.10% XS> 中间价 6.682 6.6857 0.06% 成交额<CNYSPTVOL=CF 199.43亿美元 195.55亿美元 XT> 日内波动幅度(pips) 93 日低6.6902 日高6.6809 今年以来升贬幅度 -2.83% 2005年汇改以来升贬 23.84% 幅度 一年期美元/人民币掉 648 期 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.6935 6.6956 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.8371 6.849 R=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.6849；交易中心自1月4日 起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。 中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日 起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际 主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 曾祥进)