欧元债市：意大利公债引领南欧债券收益率走高，受意国政局影响

除了这种政治不确定性外，市场还担心意大利可能需要使用公共资金来应对银行业问题。目前意大利正在与欧盟就如何避免银行业危机展开磋商。

“市场聚焦伦齐是否能够赢得此次公投，而这些银行业遗留问题又再度出现并困扰意大利，”德国商业银行策略师David Schnautz称。

意大利10年期公债收益率 上升3个基点至1.20%，德国10年期公债收益率 则持平于负0.17%。

意大利公债的疲弱表现也令西班牙及葡萄牙公债承压。西班牙 及葡萄牙10年期公债收益率 均上升3个基点，分别报1.21%和3.09%。

分析师称，市场传闻西班牙和葡萄牙可能因为近几年未达成预算赤字目标而面临欧盟罚款。这也对投资者人气造成打压。

欧盟执委会料将于周四决定对西班牙和葡萄牙过度预算开支采取何种措施。(完)

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