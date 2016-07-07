香港社会：金管局称刘怡翔没参与收紧按揭措施讨论，惟未申报按揭贷款

路透香港7月7日 - 就前按揭证券公司高管刘怡翔被指在收紧楼宇按揭措施推出前“偷步”买楼，香港金融管理局（HKMA）发言人周四表示，刘怡翔没有参与或得悉有关措施的内部讨论，惟未有申报按揭贷款。

本地媒体《香港01》一篇报导指出，现任财经事务及库务局副局长刘怡翔于6年前担任按揭证券公司总裁时曾作出违规的投资决定。事缘2010年8月13日金管局及按揭证券公司公布将投资物业按揭成数上限由七成降至六成（新一轮措施），但刘怡翔在8月4日与家人买入两个住宅单位作投资，并承造七成按揭，引发利益冲突嫌疑。

金管局发言人在一份声明中称，金管局推行的物业按揭贷款审慎监管措施属于市场敏感资料，故在措施制定的过程小心处理，仅限于少数有直接工作需要的同事才参与。而刘怡翔当时并无参与或得悉金管局制定有关措施的内部讨论，他于2010年7月29日才首次获告知金管局正计划推出新一轮措施。

发言人并称，根据刘怡翔的申报纪录，他在2010年有两宗购买物业的申报，交易日期分别为2010年8月31日和10月29日。

“根据我们初步了解，这两个物业的临时买卖合约是在2010年7月21日和25日签订，早于他在7月29日首次获告知金管局计划推出新一轮措施。”发言人说。

不过发言人指出，金管局并无收到刘怡翔关于该两个物业承造按揭贷款的申报，并会就此向其进一步了解和跟进。

发言人强调，金管局的《行为守则》要求员工必须防范可能引起利益冲突的情况，并对员工的投资和申报订立具体的指引。