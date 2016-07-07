更正-更新版 1-企业并购：法国达能将以125亿美元收购美国食品集团WhiteWave

(更正：因译文有误，第六段应为“这意味着较WhiteWave的30天平均收盘价将有24%的溢价”，而非“这意味着WhiteWave 30天的平均收盘价将有24%的溢价”)

新增细节

路透巴黎7月7日 - 全球最大酸奶生产商法国达能 周四表示，将收购美国WhiteWave Foods ，包含债务在内，该交易对WhiteWave的估值达125亿美元。

达能表示，出价每股56.25美元现金收购WhiteWave，该交易将使其美国业务倍增，也是达能自2007年拿下荷兰Numico以来的最大收购案。

在达能艰难应对巴西和俄罗斯等市场的挫败之际，该交易将把WhiteWave旗下Silk杏仁奶和Earthbound Farm Organic沙拉等受欢迎的健康食品纳入达能产品组合，强化达能在吸引富裕消费者上的实力。

这是达能执行长Emmanuel Faber自2014年上任以来首宗重大交易。

两家公司董事会均批准该交易，交易将为百分百负债融资，且交易完成后第一年的每股收益将获提高。

达能在声明中称，这意味着较WhiteWave的30天平均收盘价将有24%的溢价。

“这笔交易将产生一家领先的美国冷藏乳品厂商，同时它也是美国食品和饮料前15大制造商之一，”声明称。

预计该交易将在年底前完成，之后北美营收占达能总营收的比例将从12%增至22%。(完)