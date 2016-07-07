《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--7月7日

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上升，因炼厂生产部分中断
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
路透香港7月7日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:52时,1港元=0 .86136人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元 B股股价(港 A/B股比价 ) 元) 深物业 13.39 7.14 2.18 南玻 11.46 6.18 2.15 深康佳 4.83 2.95 1.90 ST中华 10.79 5.06 2.48 ST中冠 12.17 4.97 2.84 深深宝 13.20 6.20 2.47 深华发 21.08 7.64 3.20 深赤湾 16.18 11.96 1.57 特力 69.26 21.11 3.81 飞亚达 11.74 7.03 1.94 一致药业 67.13 47.03 1.66 深深房 10.69 5.47 2.27 ST盛润 7.26 6.03 1.40 深南电 12.49 5.32 2.73 深纺织 13.16 7.56 2.02 方大集团 17.95 7.65 2.72 深国商 25.57 10.77 2.76 深赛格 10.73 5.26 2.37 宝石 9.22 5.40 1.98 小天鹅 34.08 27.85 1.42 粤高速 5.69 3.92 1.69 晨鸣纸业 8.10 5.95 1.58 ST珠江 9.84 5.83 1.96 美菱电器 6.09 4.41 1.60 大冷股份 11.86 6.42 2.14 粤电力 5.13 3.60 1.65 佛山照明 10.94 6.08 2.09 江铃汽车 24.95 20.21 1.43 沙隆达 10.68 6.79 1.83 苏常柴 8.92 4.85 2.14 威孚高科 20.89 16.59 1.46 古井贡酒 49.20 32.30 1.77 ST东海 14.37 6.70 2.49 长安汽车 14.10 11.07 1.48 京东方 2.36 1.93 1.42 鲁泰 11.40 10.10 1.31 本钢板材 6.32 2.45 2.99 张裕 41.54 22.99 2.10 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日 程表 香港股市报导 香港已公布新股发行上市日 程表 美国股市报导 中国新股新闻 台湾股市报导 香港新股新闻 中国新闻 中国股市观察 香港新闻 香港股市观察 台湾新闻 中国个股业绩 报摘
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海1月16日 - 上海清算所周一公告，今日是大连机床集团所发中期票据16大机床 MTN001 的付息日。截至日终，仍未足额收到该公司支付的付息资金，暂 无法代理发行人进行本期债券的付息工作。 大连机床上周已就本期中票付息存在不确定性发布风险提示公告。 16大机床MTN001发行规模4亿元人民币，期限三年，票面利率7.00%，到期日为2019年1 月14日，本期应付利息2,800万元；主承销商为兴业银行。 大连机床今日稍早并表示，其发行的16大机床SCP002、16大机床SCP003均于2016年12月 26日构成交叉违约。不过16大机床SCP002再次获得有条件豁免违约，而16大机床SCP003则被 持有人要求回售。 去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。2016年 11月21日，其发行的短期融资券15机床CP003首先发生违约，不过隔日完成本息2.12亿元的 偿付，公司称为“系统操作原因”。12月12日，其发行的超短融16大机床SCP001亦未能按期 偿付本息，本金规模5亿