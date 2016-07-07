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亚洲 | 2016年 7月 7日 星期四 16:54 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--7月7日

路透香港7月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本
地时间16:53时，1港元=0.86141人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均
溢价为34.09%，低于上交易日收盘的35.23%。
    
   公司名       A股代码      H股代码    A股价格(元)  H股价格(港元    A/H股比价
                                                          )        
 工商银行                                      4.59          4.19          1.27
 建设银行                                      4.81          5.11          1.09
 中国银行                                      3.26          3.06          1.24
 农业银行                                      3.10          2.79          1.29
 招商银行                                     17.51         16.62          1.22
 中信银行                                      5.76          4.64          1.44
 交通银行                                      5.84          4.91          1.38
 民生银行                                      8.96          7.37          1.41
 中国人寿                                     21.35         16.48          1.50
 中国平安                                     31.95         33.45          1.11
 中国太保                                     26.91         25.65          1.22
 中信证券                                     16.60         16.74          1.15
 新华人寿                                     40.78         27.20          1.74
 海通证券                                     15.79         12.58          1.46
 华能国际                                      7.77          4.57          1.97
 大唐发电                                      3.98          1.94          2.38
 华电国际                                      4.98          3.53          1.64
 中煤能源                                      5.45          4.06          1.56
 中国神华                                     14.33         14.14          1.18
 中国石油                                      7.29          5.26          1.61
 兖州煤业                                     12.40          5.07          2.84
 中国石化                                      4.80          5.49          1.01
 上海石化                                      6.24          3.68          1.97
 中海油服                                     12.34          5.96          2.40
 仪征化纤                                      3.86          1.47          3.05
 中国铝业                                      3.98          2.64          1.75
 江西铜业                                     14.81          9.19          1.87
 洛阳钼业                                      4.75          1.88          2.93
 紫金矿业                                      3.68          2.93          1.46
 马钢股份                                      2.50          1.74          1.67
 鞍钢股份                                      3.98          3.64          1.27
 重庆钢铁                                      2.52          1.69          1.73
 海螺水泥                                     14.87         18.44          0.94
 洛阳玻璃                                     27.96          4.57          7.10
 京城机电                                      9.45          3.06          3.59
 中联重科                                      4.21          2.45          1.99
 金隅股份                                      4.01          2.44          1.91
 中国国航                                      7.17          5.38          1.55
 东方航空                                      6.82          4.02          1.97
 南方航空                                      7.54          4.39          1.99
 中国远洋                                      5.29          2.77          2.22
 中海集运                                      4.15          1.66          2.90
 中集集团                                     14.66          9.62          1.77
 中海发展                                      6.17          4.32          1.66
 宁沪高速                                      8.42         10.68          0.92
 深高速                                        8.03          7.07          1.32
 成渝高速                                      4.77          2.70          2.05
 皖通高速                                     14.96          6.02          2.88
 广深铁路                                      4.01          3.60          1.29
 中国南车                                      9.25          6.89          1.56
 中国交建                                     10.75          8.07          1.55
 中国铁建                                     10.04          9.43          1.24
 中国中铁                                      7.01          5.66          1.44
 长城汽车                                      9.36          6.60          1.65
 比亚迪                                       61.93         46.40          1.55
 广汽集团                                     24.83          9.16          3.15
 青岛啤酒                                     29.76         26.05          1.33
 白云山                                       25.79         19.68          1.52
 新华制药                                     11.16          4.72          2.74
 海信科龙                                      7.93          3.50          2.63
 南京熊猫                                     16.59          5.94          3.24
 晨鸣纸业                                      8.10          5.67          1.66
 上海医药                                     18.34         17.32          1.23
 中兴通讯                                     14.25          9.51          1.74
 东方电气                                     10.07          6.00          1.95
 潍柴动力                                      7.99          7.81          1.19
 东北电气                                      6.59          2.74          2.79
 广船国际                                     33.18         12.38          3.11
 昆明机床                                      6.43          2.29          3.26
 一拖股份                                      9.91          3.93          2.93
 北辰实业                                      4.31          2.34          2.14
 创业环保                                      7.87          3.57          2.56
 中国中冶                                      3.80          2.29          1.93
 金风科技                                     15.35         10.60          1.68
 丽珠                                         48.60         34.95          1.61
 万科                                         18.82         15.84          1.38
 郑煤机                                        5.87          3.31          2.06
 大连港                                        6.01          3.41          2.05
 山东墨龙                                      8.89          3.08          3.35
 浙江世宝                                     31.65          8.70          4.22
 复星医药                                     19.91         18.62          1.24
 光大银行                                      3.84          3.29          1.35
 东江环保                                     17.33         13.00          1.55
 上海电气                                      8.04          3.26          2.86
 广发证券                                     17.10         17.34          1.14
 华泰证券                                     19.90         16.40          1.41
          
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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