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亚洲 | 2016年 7月 7日 星期四 17:01 BJT

《汇市简讯》美元/日圆可能出现有限的轧空

0853GMT
    
    * 日本企业账户据称在101.40/50挂有卖单
    * 可能轧空涨至101.80的一目均衡转换线水准
    * 但英国退欧相关风险可能继续压制美元/日圆整体走势
    * 不容易猜测日本会在什么价位出手干预
    (完)
    
        
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 (编译 张涛；审校 孙茉莉)

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