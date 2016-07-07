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亚洲 | 2016年 7月 7日 星期四 17:29 BJT

台湾汇市：亚股回升避险气氛稍降令台币收升，外资汇入惟央行也入场干预

* 台币兑美元收升逾1角
    * 外资汇入多于汇出，但央行也入场干预买汇
    * 台币区间暂看32.300-32.500

    路透台北7月7日 - 台币兑美元 周四收升逾1角，随亚币走强。汇银人士称，亚
股全面回升，市场避险气氛和缓，台币随韩元 上涨。但因台风逼近，市场忧虑明天可
能休市，致成交偏淡。
    
    汇银人士表示，今日外资汇入较汇出踊跃，而大型出口商也略进场抛汇。但另一方面，
央行在台币升至32.280附近则明显进场干预买汇，限缩台币升势。至于美国周五将公布的非
农就业数则是观察重点。
    
    〞怕明天台湾放假，国际市场又怕有变数，不想放部位，量就一直缩。〞一位大型商银
交易员说。
    
    他们也表示，周五美国非农就业数据对美国未来是否升息有决定性的影响，这也是金融
市场相当关注的焦点。交易员表示，但若国际金融市场震荡较大，周五金融市场又逢台风休
市，难以抛补部位，因此今日全日的市场交易较清淡。    
     
    今日台币兑美元实质价位波动区间在32.280-32.334，上日在32.370-32.398。交易员预
估，明日台币区间在32.300-32.500。
    
    韩元兑美元 今日大升收报1,154.6，上日收在1,165.6；台股加权指数<.TWII
>则涨0.76%。
 
    台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股转为买超22.46亿台币，中止先前连 
两个交易日卖超共计151.68亿台币 

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅
度较上日尾盘略为扩大，美元看贬气氛再偏浓；目前一个月美元/台币远汇 报
32.235/32.270，上日收在32.310。
     
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 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价   成交量   上日 
                        元                                      亿美元  
                      报价                                              
 台北外汇经纪公     32.306     32.407   32.280-32.364   32.364    4.50    8.89
 司                                                                     
 元太外汇经纪公     32.305     32.405   32.283-32.340   32.340    2.74    3.07
 司                                                                     
 无本金交割远期外汇(N        最新报价         上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期        -0.035/-0.020          -0.020/-0.005
 美元/台币六个月期        -0.110/-0.075          -0.075/-0.050
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司            
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价             

 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)

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