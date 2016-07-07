台湾汇市：亚股回升避险气氛稍降令台币收升，外资汇入惟央行也入场干预

* 台币兑美元收升逾1角 * 外资汇入多于汇出，但央行也入场干预买汇 * 台币区间暂看32.300-32.500 路透台北7月7日 - 台币兑美元 周四收升逾1角，随亚币走强。汇银人士称，亚 股全面回升，市场避险气氛和缓，台币随韩元 上涨。但因台风逼近，市场忧虑明天可 能休市，致成交偏淡。 汇银人士表示，今日外资汇入较汇出踊跃，而大型出口商也略进场抛汇。但另一方面， 央行在台币升至32.280附近则明显进场干预买汇，限缩台币升势。至于美国周五将公布的非 农就业数则是观察重点。 〞怕明天台湾放假，国际市场又怕有变数，不想放部位，量就一直缩。〞一位大型商银 交易员说。 他们也表示，周五美国非农就业数据对美国未来是否升息有决定性的影响，这也是金融 市场相当关注的焦点。交易员表示，但若国际金融市场震荡较大，周五金融市场又逢台风休 市，难以抛补部位，因此今日全日的市场交易较清淡。 今日台币兑美元实质价位波动区间在32.280-32.334，上日在32.370-32.398。交易员预 估，明日台币区间在32.300-32.500。 韩元兑美元 今日大升收报1,154.6，上日收在1,165.6；台股加权指数<.TWII >则涨0.76%。 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股转为买超22.46亿台币，中止先前连 两个交易日卖超共计151.68亿台币 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅 度较上日尾盘略为扩大，美元看贬气氛再偏浓；目前一个月美元/台币远汇 报 32.235/32.270，上日收在32.310。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 32.306 32.407 32.280-32.364 32.364 4.50 8.89 司 元太外汇经纪公 32.305 32.405 32.283-32.340 32.340 2.74 3.07 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.035/-0.020 -0.020/-0.005 美元/台币六个月期 -0.110/-0.075 -0.075/-0.050 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)