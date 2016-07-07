美国个股：花旗集团合并旗下EMEA与亚洲的消费银行业务--内部备忘录

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上升，因炼厂生产部分中断
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
路透香港7月7日 - 根据路透周四见到的内部备忘录，花旗集团 正在合并旗下欧洲、中东、非洲(EMEA)与亚洲的消费银行业务，亚洲是除了北美之外此类业务的最大盈利区。
据直接了解此事的一位人士表示，此举不会影响EMEA和亚洲的人员数量。该计划将把巴林、波兰、俄罗斯、阿联酋和英国的消费银行业务营收与亚洲的营收合并到一起。
花旗的香港发言人James Griffiths证实了上述备忘录的内容。
“作为简化自身的举措之一，花旗的EMEA消费业务今后将由亚洲消费业务部门管理，”该发言人称。
“此番合并旨在让我们能够更加有效地运行，”他表示。
此番变动后，该集团在17个国家的业务将归属亚洲管理。花旗在全球19个国家拥有消费银行业务。去年花旗的全球消费银行业务利润有20%来自亚洲。(完) (编译 孙国玉；审校 孙茉莉)
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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路透上海1月16日 - 上海清算所周一公告，今日是大连机床集团所发中期票据16大机床 MTN001 的付息日。截至日终，仍未足额收到该公司支付的付息资金，暂 无法代理发行人进行本期债券的付息工作。 大连机床上周已就本期中票付息存在不确定性发布风险提示公告。 16大机床MTN001发行规模4亿元人民币，期限三年，票面利率7.00%，到期日为2019年1 月14日，本期应付利息2,800万元；主承销商为兴业银行。 大连机床今日稍早并表示，其发行的16大机床SCP002、16大机床SCP003均于2016年12月 26日构成交叉违约。不过16大机床SCP002再次获得有条件豁免违约，而16大机床SCP003则被 持有人要求回售。 去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。2016年 11月21日，其发行的短期融资券15机床CP003首先发生违约，不过隔日完成本息2.12亿元的 偿付，公司称为“系统操作原因”。12月12日，其发行的超短融16大机床SCP001亦未能按期 偿付本息，本金规模5亿