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亚洲 | 2016年 7月 7日 星期四 17:49 BJT

美国个股：花旗集团合并旗下EMEA与亚洲的消费银行业务--内部备忘录

路透香港7月7日 - 根据路透周四见到的内部备忘录，花旗集团 正在合并旗下欧洲、中东、非洲(EMEA)与亚洲的消费银行业务，亚洲是除了北美之外此类业务的最大盈利区。

据直接了解此事的一位人士表示，此举不会影响EMEA和亚洲的人员数量。该计划将把巴林、波兰、俄罗斯、阿联酋和英国的消费银行业务营收与亚洲的营收合并到一起。

花旗的香港发言人James Griffiths证实了上述备忘录的内容。

“作为简化自身的举措之一，花旗的EMEA消费业务今后将由亚洲消费业务部门管理，”该发言人称。

“此番合并旨在让我们能够更加有效地运行，”他表示。

此番变动后，该集团在17个国家的业务将归属亚洲管理。花旗在全球19个国家拥有消费银行业务。去年花旗的全球消费银行业务利润有20%来自亚洲。(完) (编译 孙国玉；审校 孙茉莉)

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