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亚洲 | 2016年 7月 7日 星期四 17:34 BJT

日本经济：中部地区企业对汇率波动具有抗压韧性--央行官员

路透东京7月7日 - 日本央行名古屋分行经理卫藤公洋周四表示，日本中部地区的多家企业都对汇率波动具有抗压韧性，并未受到日圆短期升值的严重影响。日本汽车业巨头丰田汽车 总部即位于日本中部的东海地区。

卫藤公洋在记者会上表示，英国脱欧引发的市场震荡尚未损及企业资本支出，企业资本支出仍“十分强劲”。(完)

(编译 王琛；审校 蔡美珍)

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