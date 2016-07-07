欧元债市：三成欧元区公债因收益率过低不符合ECB的QE标准--Tradeweb

路透伦敦7月7日 - Tradeweb周四的数据显示，近三分之一的欧元区公债不再符合欧洲央行(ECB)量化宽松的购买标准，因这些公债的收益率低于ECB的存款利率。

7.4万亿(兆)欧元的欧元区公债中，有稍高于2.3万亿欧元的债券收益率低于负0.4%的存款利率，占比31.45%。这一存款利率是ECB购债计划的收益率下限。

这个比例已较6月中旬时的约22%上升，当时正值英国即将举行公投决定是否退出欧盟。当公投决定退欧之后，投资者纷纷购买高评级债券避险，并推测全球央行将放松货币政策。

近55%的欧元区公债目前收益率在零以下，高于上个月的43%。

Tradeweb平台上2.8万亿欧元的投资级欧元面值公司债中，有大约22%收益率低于零，比例高于上个月的16%。(完) (编译 王洋; 审校 刘秀红)