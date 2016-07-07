欧元债市：三成欧元区公债因收益率过低不符合ECB的QE标准--Tradeweb

路透基点：中策橡胶寻求3亿美元再融资
位于香港的子公司海潮贸易有限公司是该笔贷款的借款人，中策橡胶是担保人。 资金将用于2014年8月相同金额贷款的再融资，以及一般营运目的。 12个月的宽限期后，贷款将先半年一度偿还四期，每期偿还10%，在最后到期日偿还剩余的60%。(完) (编译 侯雪苹/孙茉莉; 审校 蔡美珍/王洋)
路透伦敦7月7日 - Tradeweb周四的数据显示，近三分之一的欧元区公债不再符合欧洲央行(ECB)量化宽松的购买标准，因这些公债的收益率低于ECB的存款利率。
7.4万亿(兆)欧元的欧元区公债中，有稍高于2.3万亿欧元的债券收益率低于负0.4%的存款利率，占比31.45%。这一存款利率是ECB购债计划的收益率下限。
这个比例已较6月中旬时的约22%上升，当时正值英国即将举行公投决定是否退出欧盟。当公投决定退欧之后，投资者纷纷购买高评级债券避险，并推测全球央行将放松货币政策。
近55%的欧元区公债目前收益率在零以下，高于上个月的43%。
Tradeweb平台上2.8万亿欧元的投资级欧元面值公司债中，有大约22%收益率低于零，比例高于上个月的16%。(完) (编译 王洋; 审校 刘秀红)
位于香港的子公司海潮贸易有限公司是该笔贷款的借款人，中策橡胶是担保人。 资金将用于2014年8月相同金额贷款的再融资，以及一般营运目的。 12个月的宽限期后，贷款将先半年一度偿还四期，每期偿还10%，在最后到期日偿还剩余的60%。(完) (编译 侯雪苹/孙茉莉; 审校 蔡美珍/王洋)
路透伦敦1月16日 - 交易商称，德国央行周一首次买入收益率低于欧洲央行(ECB)存款利率的债券。欧洲央行本月对量化宽松(QE)计划作出广泛修改。
路透1月16日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，长江基建集团有限公司已经签署2.5亿澳元(1.87亿美元)的五年期到期一次性偿还贷款，吸引到三家银行加入银团。