路透基点：奇虎360已签下贷款用于支持私有化交易--TRLPC

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上升，因炼厂生产部分中断
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
路透香港7月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，安全软件公司奇虎360已经签署并提取从六家银行处获得的30亿美元等值贷款，用于支持其93亿美元的私有化收购。
中国招商银行担任牵头行兼簿记行(MLAB)。作为交易的一部分，招商银行还独家另外向奇虎360提供了12个月期4亿美元等值过桥贷款。
有五家中资银行参与提供七年期贷款，贷款协议6月末签署，接近6月底时提取。
根据奇虎360提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件，上述两部分贷款均以人民币计价，利率为中国人民银行贷款基准利率的111%。
奇虎360的首席执行官周鸿禕在投资财团的支持下，正在对这家纽约上市的公司进行私有化，最终目的是要让其在中国上市，预计其在中国的股票估值会高出不少。
财团中包括中信国安、金砖丝路资本、红杉资本中国基金、泰康人寿、平安保险、阳光保险、New China Capital、华泰瑞联、华晟资本。
七年期贷款的借款方为天津奇信志成科技有限公司，由周鸿祎、天津奇思科技、奇虎360软件(北京)、以及奇虎在海外的子公司提供担保。根据文件，奇虎股票、商标以及在北京的69,205平方米的办公场所将用作抵押。
该贷款享有30个月宽限期，半年度按不等比例偿还：5%(1-2期)，15%(3-6期),12.5%(7-8期)，2.5%(9-10期)。
过桥贷款的借款方为奇信通达科技有限公司。该过桥贷款并无抵押或担保。
(完) (编译 孙国玉；审校 王洋)
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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路透上海1月16日 - 上海清算所周一公告，今日是大连机床集团所发中期票据16大机床 MTN001 的付息日。截至日终，仍未足额收到该公司支付的付息资金，暂 无法代理发行人进行本期债券的付息工作。 大连机床上周已就本期中票付息存在不确定性发布风险提示公告。 16大机床MTN001发行规模4亿元人民币，期限三年，票面利率7.00%，到期日为2019年1 月14日，本期应付利息2,800万元；主承销商为兴业银行。 大连机床今日稍早并表示，其发行的16大机床SCP002、16大机床SCP003均于2016年12月 26日构成交叉违约。不过16大机床SCP002再次获得有条件豁免违约，而16大机床SCP003则被 持有人要求回售。 去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。2016年 11月21日，其发行的短期融资券15机床CP003首先发生违约，不过隔日完成本息2.12亿元的 偿付，公司称为“系统操作原因”。12月12日，其发行的超短融16大机床SCP001亦未能按期 偿付本息，本金规模5亿