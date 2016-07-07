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亚洲 | 2016年 7月 7日 星期四 19:06 BJT

路透基点：奇虎360已签下贷款用于支持私有化交易--TRLPC

路透香港7月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，安全软件公司奇虎360已经签署并提取从六家银行处获得的30亿美元等值贷款，用于支持其93亿美元的私有化收购。

中国招商银行担任牵头行兼簿记行(MLAB)。作为交易的一部分，招商银行还独家另外向奇虎360提供了12个月期4亿美元等值过桥贷款。

有五家中资银行参与提供七年期贷款，贷款协议6月末签署，接近6月底时提取。

根据奇虎360提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件，上述两部分贷款均以人民币计价，利率为中国人民银行贷款基准利率的111%。

奇虎360的首席执行官周鸿禕在投资财团的支持下，正在对这家纽约上市的公司进行私有化，最终目的是要让其在中国上市，预计其在中国的股票估值会高出不少。

财团中包括中信国安、金砖丝路资本、红杉资本中国基金、泰康人寿、平安保险、阳光保险、New China Capital、华泰瑞联、华晟资本。

七年期贷款的借款方为天津奇信志成科技有限公司，由周鸿祎、天津奇思科技、奇虎360软件(北京)、以及奇虎在海外的子公司提供担保。根据文件，奇虎股票、商标以及在北京的69,205平方米的办公场所将用作抵押。

该贷款享有30个月宽限期，半年度按不等比例偿还：5%(1-2期)，15%(3-6期),12.5%(7-8期)，2.5%(9-10期)。

过桥贷款的借款方为奇信通达科技有限公司。该过桥贷款并无抵押或担保。

(完) (编译 孙国玉；审校 王洋)

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