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市场报道 | 2016年 7月 7日 星期四 18:21 BJT

英国金融：法通及F&C分别宣布调降地产基金估值10%及5%

路透伦敦7月7日 - 法通保险(Legal & General) 旗下基金法通投资管理公司(Legal & General Investment Management，LGIM)周四称，将规模23亿英镑(29.9亿美元)的英国地产基金估值在此前削减5%的基础上，再削减10%。

BMO环球资产管理公司运营的基金F&C UK Property Fund已经将基金估值下调5%，因英国公投退欧后基金赎回申请增加。(完)

(编译 艾茂林; 审校 蔡美珍)

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