东南亚股市：越南股市大涨1.8%创逾八年新高，菲律宾股市下跌

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上升，因炼厂生产部分中断
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
大宗商品市场中，油价连续第二日小涨，受到关于美国原油库存再度下降的报告以及美 元走软影响。 越南指标股指 收高1.8%，创2008年3月以来最高，受金融和消费类股推动。 越南央行周三称，国内银行预计今年放贷规模将超过目标，较2015年增长20.4%，因信 贷需求增强而且企业环境改善。 “这是一波由零售股推动的涨势，受到向好流动性、保证金贷款以及对新政府政策方向 的乐观情绪提振...大宗商品的涨势也带来支撑，”Ho Chi Minh Securities的Fiachra Mac Cana称。 泰国股市 涨至去年7月以来最高，受到能源及金融类股强劲表现提振；而菲律宾 股市 延续跌势，跌幅中逾一半归于金融类股。 马来西亚股市 和印尼股市 周四均因假日休市。 涨跌 当日 今年以来 2015年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 365.33 0.45 +0.12 +9.77 332.82 新加坡 2862.17 -2.50 -0.09 -0.71 2882.73 泰国 1456.72 4.13 +0.28 +13.10 1288.02 菲律宾 7753.46 -54.67 -0.70 +11.53 6952.08 越南 661.12 11.66 +1.80 +14.18 579.03 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 张明钧/刘秀红；审校 艾茂林/)
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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路透上海1月16日 - 上海清算所周一公告，今日是大连机床集团所发中期票据16大机床 MTN001 的付息日。截至日终，仍未足额收到该公司支付的付息资金，暂 无法代理发行人进行本期债券的付息工作。 大连机床上周已就本期中票付息存在不确定性发布风险提示公告。 16大机床MTN001发行规模4亿元人民币，期限三年，票面利率7.00%，到期日为2019年1 月14日，本期应付利息2,800万元；主承销商为兴业银行。 大连机床今日稍早并表示，其发行的16大机床SCP002、16大机床SCP003均于2016年12月 26日构成交叉违约。不过16大机床SCP002再次获得有条件豁免违约，而16大机床SCP003则被 持有人要求回售。 去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。2016年 11月21日，其发行的短期融资券15机床CP003首先发生违约，不过隔日完成本息2.12亿元的 偿付，公司称为“系统操作原因”。12月12日，其发行的超短融16大机床SCP001亦未能按期 偿付本息，本金规模5亿