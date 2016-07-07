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亚洲 | 2016年 7月 7日 星期四 18:27 BJT

东南亚股市：越南股市大涨1.8%创逾八年新高，菲律宾股市下跌

大宗商品市场中，油价连续第二日小涨，受到关于美国原油库存再度下降的报告以及美
元走软影响。
    
    越南指标股指 收高1.8%，创2008年3月以来最高，受金融和消费类股推动。
    
    越南央行周三称，国内银行预计今年放贷规模将超过目标，较2015年增长20.4%，因信
贷需求增强而且企业环境改善。
    
    “这是一波由零售股推动的涨势，受到向好流动性、保证金贷款以及对新政府政策方向
的乐观情绪提振...大宗商品的涨势也带来支撑，”Ho Chi Minh Securities的Fiachra Mac
Cana称。
    
    泰国股市 涨至去年7月以来最高，受到能源及金融类股强劲表现提振；而菲律宾
股市 延续跌势，跌幅中逾一半归于金融类股。
    
    马来西亚股市 和印尼股市 周四均因假日休市。
       
                                                涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   365.33     0.45   +0.12   +9.77   332.82
    新加坡                     2862.17    -2.50   -0.09   -0.71  2882.73
    泰国                      1456.72     4.13   +0.28  +13.10  1288.02
    菲律宾                     7753.46   -54.67   -0.70  +11.53  6952.08
    越南                        661.12    11.66   +1.80  +14.18   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
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    法股CAC-40指数         

 (编译 张明钧/刘秀红；审校 艾茂林/)

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