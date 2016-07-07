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市场报道 | 2016年 7月 7日 星期四 21:35 BJT

美国热股：百事可乐公布季度营收稍好于预期，盘初上扬近2%

路透7月7日 - 百事可乐 公布季度营收稍好于预期，受助于北美地区菲多利食品和新饮料的强劲需求。

百事可乐周三收报105.92美元，周四盘初上扬1.8%，报107.84美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

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