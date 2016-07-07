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市场报道 | 2016年 7月 7日 星期四 21:37 BJT

美国热股：食品集团WhiteWave将被同业达能收购，盘初暴涨近19%

路透7月7日 - 全球最大酸奶生产商法国达能 周四表示，将收购美国WhiteWave Foods ，包含债务在内，该交易对WhiteWave的估值达125亿美元。

WhiteWave股价周三收报47.43美元，周四早盘大涨18.95%，报56.42美元。(完)

(编译 郑茵 审校 母红)

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