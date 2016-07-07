国际油市：亚洲汽油裂解价差大跌至两年半低点，受供给过剩拖累

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上升，因炼厂生产部分中断
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
路透新加坡7月7日 - 亚洲汽油裂解价差周四大跌41.5%至逾两年半低点每桶2.28美元，因持续的大量供给构成拖累，即便5-7月是通常的需求高峰季。
这个夏天对西方和东方的卖家来说都不好过，因两个地区的库存都很高。
官方数据显示，7月6日止当周新加坡陆上轻质馏分油库存飙升10.2%至五周高位1,452.7万桶。
这比上年同期高出36%。
数据表明约56,600吨汽油从新加坡运往墨西哥，符合之前路透一则报道，即船货罕见地运往西方，因中南美洲的价格较高。
近来汽油也运往秘鲁，但这些运往西方的船货数量很少，不足以对供给充足的市场形成影响。美国的贸易商在船舶上存储汽油，因陆上的油罐已经注满。
亚洲石脑油裂解价差也下滑，来到每吨45.35美元的三日低点，或每桶较布兰特原油贴水3.00美元，因最终用户多数缺乏现货需求。
交易员表示，新加坡本月以及台湾8月的裂解装置维护，将会令需求受损。
在裂解装置中用液化石油气替代一部分石脑油，也加重了后者基本面的恶化。
新加坡现货市场有五笔交易达成，两笔石脑油交易，三笔汽油交易。
Petro-Diamond以每吨414美元从Socar购入一艘9月上半月石脑油船货。
道达尔以每吨415美元向维多出售一艘9月上半月石脑油船货。
联合石化以每桶51.30美元向SK能源出售一艘船期为7月22-26日的92号汽油船货。
壳牌以每桶51.30美元向PTT出售一艘船期为7月26-30日的92号汽油船货。
兴隆以每桶51.50美元从Phillips 66购入一艘船期为7月27-31日的92号汽油船货。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 郑茵)
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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路透上海1月16日 - 上海清算所周一公告，今日是大连机床集团所发中期票据16大机床 MTN001 的付息日。截至日终，仍未足额收到该公司支付的付息资金，暂 无法代理发行人进行本期债券的付息工作。 大连机床上周已就本期中票付息存在不确定性发布风险提示公告。 16大机床MTN001发行规模4亿元人民币，期限三年，票面利率7.00%，到期日为2019年1 月14日，本期应付利息2,800万元；主承销商为兴业银行。 大连机床今日稍早并表示，其发行的16大机床SCP002、16大机床SCP003均于2016年12月 26日构成交叉违约。不过16大机床SCP002再次获得有条件豁免违约，而16大机床SCP003则被 持有人要求回售。 去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。2016年 11月21日，其发行的短期融资券15机床CP003首先发生违约，不过隔日完成本息2.12亿元的 偿付，公司称为“系统操作原因”。12月12日，其发行的超短融16大机床SCP001亦未能按期 偿付本息，本金规模5亿