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亚洲 | 2016年 7月 7日 星期四 20:58 BJT

国际油市：亚洲汽油裂解价差大跌至两年半低点，受供给过剩拖累

路透新加坡7月7日 - 亚洲汽油裂解价差周四大跌41.5%至逾两年半低点每桶2.28美元，因持续的大量供给构成拖累，即便5-7月是通常的需求高峰季。

这个夏天对西方和东方的卖家来说都不好过，因两个地区的库存都很高。

官方数据显示，7月6日止当周新加坡陆上轻质馏分油库存飙升10.2%至五周高位1,452.7万桶。

这比上年同期高出36%。

数据表明约56,600吨汽油从新加坡运往墨西哥，符合之前路透一则报道，即船货罕见地运往西方，因中南美洲的价格较高。

近来汽油也运往秘鲁，但这些运往西方的船货数量很少，不足以对供给充足的市场形成影响。美国的贸易商在船舶上存储汽油，因陆上的油罐已经注满。

亚洲石脑油裂解价差也下滑，来到每吨45.35美元的三日低点，或每桶较布兰特原油贴水3.00美元，因最终用户多数缺乏现货需求。

交易员表示，新加坡本月以及台湾8月的裂解装置维护，将会令需求受损。

在裂解装置中用液化石油气替代一部分石脑油，也加重了后者基本面的恶化。

新加坡现货市场有五笔交易达成，两笔石脑油交易，三笔汽油交易。

Petro-Diamond以每吨414美元从Socar购入一艘9月上半月石脑油船货。

道达尔以每吨415美元向维多出售一艘9月上半月石脑油船货。

联合石化以每桶51.30美元向SK能源出售一艘船期为7月22-26日的92号汽油船货。

壳牌以每桶51.30美元向PTT出售一艘船期为7月26-30日的92号汽油船货。

兴隆以每桶51.50美元从Phillips 66购入一艘船期为7月27-31日的92号汽油船货。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 郑茵)

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