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市场报道 | 2016年 7月 7日 星期四 21:45 BJT

美国热股：Medivation称从Biomarin购得的抗癌药物效果乐观，盘初小涨

路透7月7日 - Medivation 周三宣布其试验性抗癌药物talazoparib可能在新一类PARP抑制剂当中效果最好，且有可能比预期提前报告关键性试验数据。该公司去年从Biomarin Pharmaceutical手中购买talazoparib，Biomarin最高可获得5.70亿美元，并按照未来销售收入收取专利使用费。

Biomarin周三股价收报80.81美元，周四早盘小涨0.27%，报62.50美元。(完)

(编译 郑茵 审校 母红)

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