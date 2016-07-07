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市场报道 | 2016年 7月 7日 星期四 22:01 BJT

标题新闻：加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)6月经季节性调整后为51.7，未经调整为54.7

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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