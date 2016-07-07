欧元债市：意大利公债价格下跌，因五星运动支持率上升和银行业隐忧

路透基点：中策橡胶寻求3亿美元再融资
位于香港的子公司海潮贸易有限公司是该笔贷款的借款人，中策橡胶是担保人。 资金将用于2014年8月相同金额贷款的再融资，以及一般营运目的。 12个月的宽限期后，贷款将先半年一度偿还四期，每期偿还10%，在最后到期日偿还剩余的60%。(完) (编译 侯雪苹/孙茉莉; 审校 蔡美珍/王洋)
* 民调显示意大利五星运动成为支持率最高的政党
* 意大利政府力图阻止银行业危机爆发
* 欧盟对西班牙和葡萄牙未达减赤目标启动纪律程序，两国公债表现落后
路透伦敦7月7日 - 意大利公债收益率周四小幅上涨，因反建制的五星运动成为该国支持率最高的政党，且投资者担心该国银行业坏账高企。
本周民意调查显示，五星运动目前是目前意大利最受欢迎的政党，领先总理伦齐(Matteo Renzi)所属的民主党。五星运动呼吁就意大利在欧元区的成员国地位进行公投，并在上月的地方选举获得胜利。
尽管意大利要到2018年才会举行全国性选举，但民调结果对于伦齐而言可谓相当黯淡，他正苦于应付执政联盟内部的摩擦，同时还得面临10月孤注一掷的宪法改革公投，他承诺若公投失败他将辞职下台。
五星运动和其他反对党多力倡反对改革。
除了这种政治不确定性外，市场还担心意大利可能需要使用公共资金来应对银行业问题。目前意大利正在与欧盟就如何避免银行业危机展开磋商。
“意大利可能成为最有可能触发另一场危机的国家，”Oxford Economics首席欧元区经济学家Ben May说。
意大利10年期公债收益率 上升4个基点至一周高位1.21%，在尾盘小幅回落至1.19%。
尽管意大利是市场焦点，葡萄牙也努力抑制银行业危机。
周四葡萄牙10年期公债 表现最差，其收益率上升约4个基点，至3.09%。西班牙10年期公债 收益率上涨3个基点，至1.20%。
分析师表示，这两国公债价格下跌，部份原因是欧盟执委会因西班牙和葡萄牙在2014年和2015年未达到预算赤字目标启动纪律程序，可能在本月底前处以罚款。
法国和西班牙标售约150欧元公债，也被认为是推高公债收益率的原因，市场在消化大量新债供应。(完)
位于香港的子公司海潮贸易有限公司是该笔贷款的借款人，中策橡胶是担保人。 资金将用于2014年8月相同金额贷款的再融资，以及一般营运目的。 12个月的宽限期后，贷款将先半年一度偿还四期，每期偿还10%，在最后到期日偿还剩余的60%。(完) (编译 侯雪苹/孙茉莉; 审校 蔡美珍/王洋)
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