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市场报道 | 2016年 7月 8日 星期五 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货延续三连跌急挫4.7%，因预报称美国天气良好

路透芝加哥7月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四大跌4.7%，跌势延至第四日，因长期天气预报显示，在美国大豆关键生长期期间，天气带来的压力不大。

最新天气预报称，拉尼娜现象带来的炎热和干燥天气在9月前不会影响中西部地区。8月是美国大豆作物生长的重要时期。

交投最活跃的CBOT大豆合约 盘中跌至5月19日来最低水准，收位为日内低位。

原油价格大跌，增加大豆市场利空的基调。

豆粕和豆油期货也下跌。

豆油触及四个月低点，过去七个交易日中有六日下跌。

豆粕触及5月18日来最低水准。

分析师预计，周五美国农业部报告将显示，上周出口销售美国旧作大豆40-60万吨，之前一周为73.0005万吨。预期出口销售新作大豆50-70万吨，低于之前一周的79.8万吨。

11月大豆合约 收跌48-1/2美分，报每蒲式耳10.24-3/4美元。

12月豆粕合约 收低17.4美元，报每短吨360.7美元。12月豆油合约 收挫0.61美分，报30.18美分。

今日CBOT大豆预估成交量为280,572口，豆粕为103,092口，豆油为114,682口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 利棣儿；审校 母红)

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