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亚洲 | 2016年 7月 8日 星期五 03:29 BJT

标题新闻：朝鲜将美国就人权问题首次制裁金正恩称为对朝“宣战”，誓言要作出强硬回应-朝中社

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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