版本:
中国
市场报道 | 2016年 7月 8日 星期五 04:08 BJT

纽约期市：期棉下跌，因谷物市场走低和美元上涨

路透7月7日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四小跌，结束之前三日涨势，因在周五美国农业部公布周度出口销售数据前，谷物市场普遍表现疲弱，且美元上涨。

“印度迎来雨季，对棉花价格不利，而且我认为德州棉花将丰产，”Keith Brown and Co负责人Keith Brown，他补充说，棉花市场基本走势“仍然是继续窄幅波动”。

印度天气部门表示，截至7月6日该周，印度雨季降雨量较平均水准高出35%

ICE-12月期棉 收低0.15美分，或0.23%，报每磅65.15美分，交易区间为64.48-65.65美分。

美元指数 升0.27%，跟踪19种主要商品的汤森路透核心商品CRB指数 下跌2.24%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐