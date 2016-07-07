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市场报道 | 2016年 7月 8日 星期五 04:36 BJT

美股盘后：GAP劲升3.6%，此前公布6月销售数据

路透7月7日 - GAP 周四在美股盘后交易中劲升3.6%，此前公司公布6月销售数据。(完) 　　

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