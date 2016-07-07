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市场报道 | 2016年 7月 8日 星期五 04:40 BJT

标题新闻：截至7月6日货币市场共同基金总量减少174.1亿美元，至2.70万亿美元-ICI

美国投资公司协会(ICI)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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