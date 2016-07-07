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市场报道 | 2016年 7月 8日 星期五 05:29 BJT

加拿大股市：下跌，因金矿股和能源股走低

路透多伦多7月7日 - 加拿大主要股指周四下跌，在英国退欧公投后大涨的金矿股回落，且油价逆转走势拖累能源股走软。

多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收低96.60点，或0.68%，至14,134.46点。10大类股中有七种收低。

能源股下跌1.5%，扭转稍早涨势，因最新一周美国原油库存减幅令看多的交易商失望，油价跌至两个月低位。

金矿股下跌也令大盘承压。

材料股急跌2.3%。金融股下滑0.2%。

加拿大5月建筑许可意外较前月下滑1.9%。6月加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)上涨，因就业和库存跳升。(完) 　　

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