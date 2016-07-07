日韩经济指标预测--7月8日-7月15日****

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上升，因炼厂生产部分中断
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月4日当周 7月8日(五) 0000 日本加班工资 5月 -- +1.0% -- 日本服务业景气判断指数 6月 -- 43.0 7月10日(日) 2350 日本核心机械订单(较前月) 5月 -- -11.0% (较上年同期) -- -8.2% 7月11日当周 7月11日(一) 暂无重要数据公布 7月11-12日 2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月) 6月 -- +0.2% (较上年同期) -- -4.2% 7月12日(二) 2100 韩国出口物价(较上年同期) 6月 -- -4.0% 进口物价(较上年同期) -- -5.1% 2300 韩国失业率 6月 -- 3.7% 7月13日(三) 0300 韩国L货供额(较上年同期) 5月 -- +7.6% 0500 日本工业生产修正值 5月 -- -2.3% 产能利用率指数(较前月) -- -1.0% 7月14日(四) -- 韩国央行利率决定 7月 -- 1.25% 7月15日(五) 0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数 7月 -- 38.2 0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 7月 -- 36.0 -- 韩国贸易收支(亿美元) 6月修正值 -- 顺差116 出口 -- -2.7% 进口 -- -8.0% (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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路透上海1月16日 - 上海清算所周一公告，今日是大连机床集团所发中期票据16大机床 MTN001 的付息日。截至日终，仍未足额收到该公司支付的付息资金，暂 无法代理发行人进行本期债券的付息工作。 大连机床上周已就本期中票付息存在不确定性发布风险提示公告。 16大机床MTN001发行规模4亿元人民币，期限三年，票面利率7.00%，到期日为2019年1 月14日，本期应付利息2,800万元；主承销商为兴业银行。 大连机床今日稍早并表示，其发行的16大机床SCP002、16大机床SCP003均于2016年12月 26日构成交叉违约。不过16大机床SCP002再次获得有条件豁免违约，而16大机床SCP003则被 持有人要求回售。 去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。2016年 11月21日，其发行的短期融资券15机床CP003首先发生违约，不过隔日完成本息2.12亿元的 偿付，公司称为“系统操作原因”。12月12日，其发行的超短融16大机床SCP001亦未能按期 偿付本息，本金规模5亿