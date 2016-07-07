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亚洲 | 2016年 7月 8日 星期五 06:26 BJT

****日韩经济指标预测--7月8日-7月15日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                      公布时段     预估值      前值
    
    7月4日当周
    
    7月8日(五)
    0000 日本加班工资                               5月        --       +1.0%
     --  日本服务业景气判断指数                     6月        --        43.0
    
    7月10日(日)
    2350 日本核心机械订单(较前月)                   5月        --      -11.0%
                         (较上年同期)                          --       -8.2%
    
    7月11日当周
    
    7月11日(一)
    暂无重要数据公布
    
    7月11-12日
    2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月)        6月         --      +0.2%
                                   (较上年同期)                --      -4.2% 
    
    7月12日(二)
    2100 韩国出口物价(较上年同期)                  6月         --      -4.0%
             进口物价(较上年同期)                              --      -5.1%      
    2300 韩国失业率                                6月         --       3.7% 
    
    7月13日(三)
    0300 韩国L货供额(较上年同期)                   5月         --      +7.6%
    0500 日本工业生产修正值                        5月         --      -2.3%
             产能利用率指数(较前月)                            --      -1.0% 
    
    7月14日(四)
     --  韩国央行利率决定                          7月         --      1.25%
    
    7月15日(五)
    0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数     7月         --       38.2
    0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数     7月         --       36.0
     --  韩国贸易收支(亿美元)                 6月修正值        --    顺差116
             出口                                              --      -2.7%
             进口                                              --      -8.0% 
    (完)
    
             
    ***提取相关资料，请点选下列代码连结

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