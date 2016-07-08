金砖国家：7月7日股汇市收盘纵览

巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.22%，报52,014.656点。尽管油价下跌，但巴西国家石油公司(Petrobras) 股价仍上涨。

南非股市：收涨，未受国际货币基金组织(IMF)下调南非2016年经济增长预估影响。金融类股领涨。指标Top-40指数 收盘上涨0.68%，报44,802.53点；大盘综合指数 收盘上涨0.56%，报51,097.48点。

印度股市：收盘几无变动，因市场在近来上涨后稍事休整，但对全球经济增长的担忧继续拖累投资者人气。BSE指数 收盘上涨0.13%，报27,201.49点；NSE指数 收盘上涨0.02%，报8,337.9点。