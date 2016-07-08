金砖国家：7月7日股汇市收盘纵览

路透7月8日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月7日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.95%，报826.99点。
中国股市：沪综指震荡近收平，短线连续上涨后获利回吐压力加大
中国汇市：人民币小幅收升惟短期仍偏弱，6月外储意外增长影响不大
香港股市：收高1.0%，憧憬中国推出新刺激政策
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.22%，报52,014.656点。尽管油价下跌，但巴西国家石油公司(Petrobras) 股价仍上涨。
巴西汇市：雷亚尔下跌，因油价下跌促使投资者转向避险资产。雷亚尔兑美元 收报3.3654/59雷亚尔，上日收报3.3355/70。
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南非股市：收涨，未受国际货币基金组织(IMF)下调南非2016年经济增长预估影响。金融类股领涨。指标Top-40指数 收盘上涨0.68%，报44,802.53点；大盘综合指数 收盘上涨0.56%，报51,097.48点。
南非汇市：兰特从盘中高位回落，因经济增长预估疲弱
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印度股市：收盘几无变动，因市场在近来上涨后稍事休整，但对全球经济增长的担忧继续拖累投资者人气。BSE指数 收盘上涨0.13%，报27,201.49点；NSE指数 收盘上涨0.02%，报8,337.9点。
印度汇市：卢比兑美元 收报67.39/67.4卢比，上日逢公共假期休市。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.67%，报923.85点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨1.1%，报481.14点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.56%，报64.565；卢布兑欧元 贬值0.14%，报71.395。(完)
(编译 汪红英；审校 白云)