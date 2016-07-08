中国货币市场：逆回购存量大降资金面渐归平衡，关注下周MLF续做情况

路透上海7月8日 - 中国央行在公开市场单周净回笼逾6,000亿后，银行间市场周五流动 性依旧稳中稍宽，供需两旺之下主要回购利率变动不大。交易员称，短期之内对资金影响较 大的应该是陆续到期的MLF，需要观望央行届时是否会续做。 上海一券商交易员表示，逆回购连续减量对市场暂时影响不大，“出钱挺多，瞄了一下 ，各期限都有。” 央行公开市场今日进行了200亿七天期逆回购操作，本周净回笼6,450亿元，规模创四个 月以来单周新高。截至今日，公开市场逆回购存量已降至不足2,000亿元。 北京一银行交易员认为，逆回购回笼致流动性渐恢复平衡，在此情况下，下周起陆续到 期的MLF将是影响短期资金面的重要因素，需要关注央行续做情况。 消息人士周五透露，央行今日就下周三(13日)和18日的MLF(中期借贷便利)操作向部分 银行询量。 对此，上海一银行交易员指出，央行虽然就MLF询量，但只是一个意向统计，不意味着 届时一定会进行操作。 据路透统计，自7月13日-25日，MLF到期规模总计达5,290亿元；资金投放方面，7月16 日至11月12日，将有4,222亿元央票陆续到期释放流动性。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间11:32 今日(%) 上日(%) 变动(bp) ---------------------------------------------------------- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 1.9717 1.9709 +0.08 七天 2.2855 2.2730 +1.25 14天 2.6035 2.6320 -2.85 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.6050 3.9700 -136.50 七天 2.3500 2.2050 +14.50 14天 2.3050 2.2550 +5.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.0000 2.0000 +0.00 七天 2.4000 2.4200 -2.00 14天 2.6200 2.6400 -2.00 Shibor 其中:隔夜 1.9960 1.9970 -0.10 七天 2.3270 2.3300 -0.30 三个月 2.9360 2.9455 -0.95 ----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)