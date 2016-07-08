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亚洲 | 2016年 7月 8日 星期五 12:01 BJT

中国货币市场：逆回购存量大降资金面渐归平衡，关注下周MLF续做情况

路透上海7月8日 - 中国央行在公开市场单周净回笼逾6,000亿后，银行间市场周五流动
性依旧稳中稍宽，供需两旺之下主要回购利率变动不大。交易员称，短期之内对资金影响较
大的应该是陆续到期的MLF，需要观望央行届时是否会续做。
    
    上海一券商交易员表示，逆回购连续减量对市场暂时影响不大，“出钱挺多，瞄了一下
，各期限都有。”
    
    央行公开市场今日进行了200亿七天期逆回购操作，本周净回笼6,450亿元，规模创四个
月以来单周新高。截至今日，公开市场逆回购存量已降至不足2,000亿元。 
    
    北京一银行交易员认为，逆回购回笼致流动性渐恢复平衡，在此情况下，下周起陆续到
期的MLF将是影响短期资金面的重要因素，需要关注央行续做情况。
    
    消息人士周五透露，央行今日就下周三(13日)和18日的MLF(中期借贷便利)操作向部分
银行询量。 
    
    对此，上海一银行交易员指出，央行虽然就MLF询量，但只是一个意向统计，不意味着
届时一定会进行操作。
    
    据路透统计，自7月13日-25日，MLF到期规模总计达5,290亿元；资金投放方面，7月16
日至11月12日，将有4,222亿元央票陆续到期释放流动性。
 
    
    以下为主要货币市场利率报价：
    
       北京时间11:32            今日(%)     上日(%)    变动(bp) 
    ----------------------------------------------------------
    质押式回购加权平均利率
    其中:隔夜      1.9717     1.9709      +0.08
         七天      2.2855     2.2730      +1.25
         14天     2.6035     2.6320      -2.85
    上海证交所质押式回购利率
    其中:隔夜     2.6050     3.9700    -136.50
         七天     2.3500     2.2050     +14.50
         14天    2.3050     2.2550      +5.00
    回购定盘利率
    其中:隔夜   2.0000     2.0000      +0.00
         七天   2.4000     2.4200      -2.00
         14天  2.6200     2.6400      -2.00
    Shibor
    其中:隔夜       1.9960     1.9970      -0.10
         七天       2.3270     2.3300      -0.30
         三个月     2.9360     2.9455      -0.95
    ----------------------------------------------------------(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)

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