港报财经评论：胆大胆细神经质，今晚数据定去向--信报7月8日

胆大胆细神经质，今晚数据定去向/ 习广思

金融市场目前不断在避险资产与风险资产之间来回摆动，隔晚美股因避险资产连升几日后开始回吐，令道指 先跌后升，收市涨78点。

昨天来到亚洲时段，日圆、黄金及美国债期货虽略有反弹，但动力不强，避险情绪纾缓，环球股市反弹。恒指 收报20,706点，升211点。今晚美国公布的6月就业数据十分重要，若能达标，7月翻身的可能性不能抹杀。

英国脱欧如何执行仍悬而未决，美国银行业大佬级人马摩通行政总裁Jamie Dimon说，只要有合适人选，问题往往能迎刃而解，脱欧结果有机会逆转。他揣测欧盟领袖可能给予英国一些优惠令其继续留欧。

这当然是良好意愿，但英国政府连新首相及班子仍是未知数，9月保守党新班子「埋位」后，仍要与各方商讨解决方案，再看欧盟的反应，中间仍有不少政经变数。Jamie Dimon说，一旦英国脱欧后，当地金融业无法取得欧盟通行证，摩通将把在英国的1.6万个岗位，部分迁到其他国家。可见各大金融机构都各有盘算，只是现阶段还是等着瞧。

美国联储局昨天凌晨公布6月中议息纪录，当日尚未知英国脱欧公投结果，但公开市场委员会成员对经济前景意见颇为分歧，特别对5月新增非农业职位只得3.8万个感到疑惑，成员对劳动市场、经济增长及通胀前景都有不同看法。当大家未能达成共识，自然要多观望一阵，特别是英国决定脱欧后，不明朗因素更多。市场人士已预期至2018年底都毋须加息。

美国今晚公布的6月非农就业数据十分重要，市场目前预期有18万个（昨天本栏所提的17万个预测，是指私人机构的新增职位，若计入公共部门，预测为18万个），若能达至这个数字，则债息跌势将可暂止，对环球股市反弹有利。

新增非农职位及其3个月移动平均线走势，自年初以来该平均线跌得颇急，但暂时尚未能肯定就业市场已转势，在2010年及2012年均曾出现急速的跌势，当年是欧洲债务危机笼罩全球，最终危机过后，走势回升，今次会否历史重演呢？

债息低也有其好处。美国10年期国债孳息减名义经济增长率，这个差数下跌或处于负数时，标普500指数都会有好表现，理由是债息可视为资金成本，经济增长率则代表投资回报率，当回报率高于资金成本时，投资股市有着数；反之，资金成本高过回报率，差数变成正，大熊便会出现。现时债息仍低过名义经济增长，并处于负方，可能由于这个原因，美股仍能高位徘徊，未见熊踪。

在英国及欧洲政经环境动荡下，近期本港上市的中资股表现颇为坚挺，由内银、汽车、内房、券商、煤炭以至新能源股抗跌力颇佳，不少均高于6月24日英国公投前水平，尽管这段时间内人民币也出现贬值，但未有如去年夏季般引发资金外逃忧虑，下半年港股若续升，中资股将是一股重要推力。

市场情绪未来几个月仍会跟着消息走，避险资产价格在英国脱欧结果公布后大涨，但当市场没那么恐慌时，避险资产获利回吐压力加大，例如公用股。中电 预测市盈率升至16.7倍，2014年中至今平均数为13.8倍，现水平处于正两个标准差，出现获利回吐十分正常。（完）

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