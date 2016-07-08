港报财经评论：今年来跑赢大市，收息股寻宝--经济日报7月8日

今年来跑赢大市，收息股寻宝 /林瑞芬

港股昨随美股隔晚造好而反弹，恒指 收报20,706点，升1.03%，但大市成交额只有497亿港元，审慎取态为主。

美国联储局刚发布6月FOMC会议纪要，整体鸽派，与6月FOMC会议声明及主席耶伦新闻发布会上的态度一致。决策者不得不观望英国脱欧的影响，再作未来的决定。美国下次加息，只会有迟无早，有估甚至要掉头减息。

现今投资环境变化更快，不能确定明天会发生甚么事，央行的能耐有多少，正受市场一次又一次的冲击和考验，联储局前主席格兰斯班最近就提倡回复金本位，修正货币的乱象，谁又能确定没有可能发生。

经济大环境不明朗，股市环境大趋势向下机会多过向上，投资股票资产，风险肯定高，要降低风险，最少要求有股息派发（一定要稳定具持续性）。要找一只股票作长綫的投资拥有，难上加难。不是没有的，港股蓝筹中，电力股电能实业 及中电控股 长年收入及现金流稳定，防守实力强。

不过，原本领先的电能经英国脱欧一役，被中电扒头，中电股价显见于年初近65港元升至现水平近80港元，显着跑赢大市。除非外围投资环境大改善，美息抬头，不然，中电的领先大市优势料持续，逢低近72至73港元收集，昨收报79.75港元。

作为香港主要运输工具的港铁公司 ，虽然息率不及电能或中电，但胜在客运收入稳定可预见性高，也明显获资金捧场，年初由34港元升至现水平39.65港元。港铁一贯于8月公布中期业绩，据摩根士丹利发表报告预测，港铁今年上半年基本溢利料按年增长29%至48亿港元，料中期股息维持每股0.25港元。摩根士丹利认为铁路业务的客量将大致持平，但票价优惠减少会令平均票价收入按年升4%，铁路业务的除税息前溢利（EBIT）可按年增加3%。

该行又预估，港铁旗下商舖及商场零售收入下跌，但续租会带来租金收入上升。此外，港铁上半年成本控制受益于设备成本增长有限；但由于公司两条新铁路綫带来的折旧，以及派发特别股息令利息支出上升，将对下半年成本控制构成压力，摩根士丹利最新给予港铁「与大市同步」评级，目标价32港元。

上月，野村亦发表报告指，港铁虽受零售市道疲弱影响，今年首3至4个月车站零售舖位按年录得中单位数跌幅，但零售租金业务占比很小，对整体稳定性影响不大。此外，南港岛綫东及观塘綫延綫预期于今年底落成，并无超额支出，估计于启用后，可带动2016年乘客量增长（预期按年增7.5%），料成为股价催化剂。以港铁铁路业务具一定韧性，多年拥有庞大现金流，加上在预期资本开支见顶下，公司有能力持续增加派息（在正常情况下，2015至2018年复合增长率达10%），目标价由41.6港元调升至42.1港元，维持「买入」评级。月綫图所见，港铁股价持续稳守35港元之上，升越40港元相信只是时间问题。

环球息率续低企，蓝筹股中，就有以上防守力强的选择。非蓝筹而言，置富产业信托 都是一只靠谱的好选择。

置富旗下的私人住宅屋苑零售物业组合中，逾半为提供日常所需的零售租户（约占毛租金收入57.8%），故对经济周期和旅游业的敏感度较低，亦因其较低的租户流转度带来更高的租金稳定性及议价能力，故去年续租租金调升率维持于20.3%的高水平。引述花旗证券指出，公司管理层预计今年续租租金调升率或降到10至14%，仍有增长。此外，截至去年底止，置富的负债比率只有30.1%，而REIT的新杠杆上限为45%，即是，置富尚有99亿元的借款空间，以作日后并购。据花旗6月预测，置富2016年度每股股息0.48港元，预测息率约5厘，以现时美国10年期国债息率1.38厘计，置富息率高出逾3厘。

以2015年度置富每单位净资产为12.76港元，以及昨日收市价9.6港元计，现价折让25%左右。同是REIT的领展 ，2016年度每股净资产值为56.8港元，以现价53.4港元计算，只有6%折让。附图所见，置富于中期上升通道上，顺势中期上望逾10港元，遇回吐近9港元收集。（完）

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