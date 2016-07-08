港报社评：列车裂纹惹安全质疑，政府须严格验收测试--明报7月8日

新加坡地铁由「中国南车青岛四方机车车辆股份有限公司」（下称「南车四方」）制造的26列列车，发现有裂纹，送回青岛维修；监于本港高铁和市区线新列车都将使用「南车四方」的列车，因而列车安全问题备受关注。根据已知资料，目前不能说本港引入的国产列车会有安全问题，不过新加坡列车和本报较早前报道过的内地「和谐号」CRH380A列车，都曾经发现裂纹，而事态尚未完全厘清，政府对此须高度关注，做好验收及测试，以确保列车营运安全。

新加坡交通部发表声明，表示在2013年检查涉事列车时已经发现瑕疵，主要是车身出现一些细小裂纹，3年来分批将列车送回青岛厂房更换车身；声明又表示车身的表面裂纹，不会影响列车系统和性能的安全性，当年亦经第三方机构评估确认列车在行驶中是安全的。另外，新加坡陆路交通管理局透露，其中5列列车完成更换车身，并已经重新投入服务。此外，「南车四方」表示首列完成更换的列车，已经安全营运接近30万公里，云云。

从新加坡的处理看来，这次列车出现裂纹并非重大安全事故，而且列车在更换车身后开始重新运行，事态可说已告一段落。不过，为什么出现裂纹？迄今未见制造商交代。一般理解，车身质量理应较容易掌握，现在出现裂纹，使人联想到列车其他重要部件的质量是否可以信赖，顿生疑问。若「南车四方」增加透明度，坦诚交代裂纹成因，可以消除疑虑。事实上，新加坡地铁列车的供应，还涉及日本川崎重工业公司，它和「南车四方」的关系分工，与裂纹有什么关系，若厘清了则可以减少猜疑。此事对中国输出高铁会否带来影响尚待观察，不过，「中国制造」又有事，是已经出现的客观效果。

本港关注新加坡地铁列车裂纹，是因为涉事的「南车四方」负责制造广深港高铁9列列车，以及港铁93列市区线新列车。本报今年5月9日报道，在武汉至广州客运专线行走的CRH380A列车，行走一两年后陆续发现列车车头多处车身出现裂纹，需召回车厂修理，经检查发现部分铝合金车身含有杂质。日后CRH380A亦是行走广深港高铁的列车，加上今次新加坡地铁列车出现的裂纹，使「南车四方」制造的列车质量更受关注。

根据传媒报道，去年1月初，有人向运输及房屋局长张炳良投诉，指「南车四方」供应给新加坡的地铁列车有部件出现裂纹，局方曾向投诉人表示会跟进事件。昨日张炳良回应说，自己没有看过有关电邮，已要求同事追查电邮的内容与后续工作，希望尽快整理向社会交代。至于CRH380A列车的裂纹，当日运房局、港铁回覆本报记者查询时，均表示「就广州铁路局CRH380A列车出现不寻常裂纹之传闻，根据港铁于2014年向生产商查询结果，生产商已确定并无此事」。从当局的回覆显示，政府和港铁早在2014年已经知道有关「南车四方」列车有裂纹的投诉，只是运房局处理并不积极，现在新加坡地铁列车裂纹已经证实，有关CRH380A列车裂纹「并无其事」之说，政府和生产商须有更具说服力证据，才可以取信于民。

从新加坡地铁列车的情况说明，即使列车车身出现裂纹，不能说「南车四方」制造的列车有安全问题。这类事态只要坦诚如实交代，并提出应对办法，很快就过去了，事态恶化往往在于传媒揭发后公衆才知悉，因而质疑当局隐瞒，或是当局的交代含糊不清，在事实进一步披露之后更坐实隐瞒嫌疑。新加坡地铁列车裂纹，未见「南车四方」公开交代原因，仅由新加坡当局发表声明，至于CRH380A列车的裂纹传闻，本报5月间曾经分别以电邮及电话向「南车四方」查询，未获回覆。我们只能要求政府和港铁做好验收和测试，确保安全无虞才营运。

「南车四方」的回避取态，不会增加人们对它的信任，反而被认为涉及隐瞒，信誉进一步受影响。南车走出国门，输出包括列车在内的整套高铁系统，本属好事；如何打开市场、其他国家会否引入是一回事，「南车四方」须先学习与国际社会打交道的方法。安全质量事故对于一间公司的声誉，可大可小，即使是车身表面的细小裂纹，「南车四方」也应该公开交代，在传媒揭露后仍然三缄其口，会被质疑有隐瞒之嫌。大陆企业与国际接轨，首先须在思维和行事上融入国际，被质疑列车质量有问题，处理得好会获加分，处理失当则会贬损形象和公信力。「南车四方」应汲取教训，做好危机处理的公关工作。

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