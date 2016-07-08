《全球重要经济事件一览表》--7月8日-7月15日

北京--中国与联合国共同举办网络问题国际研讨会(至12日)。

北京--第十八次中国欧盟领导人会晤(至13日)。中国国务院总理李克强将与欧洲理事会主席图斯克、欧盟委员会主席容克共同主持。中国国家主席习近平将会见与会的欧盟机构两主席。中欧领导人还将共同出席中欧工商峰会。