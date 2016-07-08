《全球重要经济事件一览表》--7月8日-7月15日

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7月8日(五)
北京--中国国务院新闻办新闻举行政策例行吹风会，请人力资源社会保障部副部长信长星介绍2016年上半年就业形势有关情况，并答记者问。(0200)
7月9日(六)
上海--G20贸易部长会议(至10日)。
7月11日(一)
北京--中国与联合国共同举办网络问题国际研讨会(至12日)。
美国奥扎克湖--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治就美国经济发表演说(1400)。
布鲁塞尔--欧元集团会议(1300)。
7月12日(二)
北京--第十八次中国欧盟领导人会晤(至13日)。中国国务院总理李克强将与欧洲理事会主席图斯克、欧盟委员会主席容克共同主持。中国国家主席习近平将会见与会的欧盟机构两主席。中欧领导人还将共同出席中欧工商峰会。
美国马凯特--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利就经济及美联储的角色发表演讲(2130)。
伦敦--英国央行公布最新金融政策委员会会议纪录(0830)。
伦敦--英国央行总裁卡尼在一个议会委员会讨论上周提交的金融稳定报告(0930)。
圣路易斯--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德发表演说(1335)。
悉尼--美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特在悉尼银行及金融稳定会议中发表演说(0130)。
布鲁塞尔--欧盟财长会议。
7月13日(三)
华盛顿--美联储发表经济状况褐皮书(1800)。
渥太华--加拿大央行宣布利率决定和货币政策声明(1400)，央行总裁波洛兹与高级副总裁威尔金斯随后召开记者会(1515)。
悉尼--美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特就经济前景和货币政策发表讲话(0230)。
吉隆坡--马来西亚央行公布利率决定(1000)。
7月14日(四)
美国维克托--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特发表演说(1515)。
俄克拉荷马市--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治就美国经济发表演说(1715)。
伦敦--英国央行公布利率决定(1100)。
首尔--韩国央行举行货币政策会议并宣布利率决定(0100)。
7月15日(五)
圣路易斯--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利(Neel Kashkari)参加一个集会活动(2230)。
多伦多--英国央行总裁卡尼参加一个活动，讨论应对气候变化的行动对加拿大乃至全球金融行业的影响(1200)。(完)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
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(编译 徐文焰；审校 白云)