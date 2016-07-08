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亚洲 | 2016年 7月 8日 星期五 10:02 BJT

香港个股：华能新能源预计上半年净利同比增逾50%，早盘初段逆市上涨

路透香港7月8日 - 中国主要风力发电商--华能新能源 周五称，预计今年上半年净利同比增逾50%，其股份早盘初段逆市上涨。

华能新能源于联交所一份声明中称，净利同比预增的主要原因是新增装机布局优势明显，存量项目提效取得预期效果，共同带动公司发电量和利用小时提升；此外，亦得益于增收节支措施有力和财务费用降幅明显。

按公司于2015年上半年净利11.339亿元人民币计算，2016年上半年净利超过17亿元。而根据汤森路透综合25名分析师预测中位值，华能新能源2016年全年净利22.77亿元。

华能新能源为中国最大发电集团华能的子公司。该股周五早盘初段曾涨3.8%，香港时间09:53，升1.92%，报2.66港元；大市恒生指数 则跌0.51%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 乔艳红)

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