版本:
中国
债券 | 2016年 7月 8日 星期五 10:16 BJT

标题新闻：巴西央行总裁戈尔德法因称，央行将逐步减少货币互换且干预汇市将仅限于修正扭曲

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐