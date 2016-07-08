标题新闻：巴西央行总裁戈尔德法因称，央行将逐步减少货币互换且干预汇市将仅限于修正扭曲

《中国国债发行日程表》--1月16日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 5年 *2.88% 新发附息国债 1/12 1/16 财政部 80 182天 *2.5285% 贴现国债 1/16 1/18 财政部 *80 91天 *2.5145% 贴现国债 *1/16 *1/18 财政部 *200 3年 周三招标 新发附息国债 *1/19 *1/23
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以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 5年 *2.88% 新发附息国债 1/12 1/16 财政部 80 182天 *2.5285% 贴现国债 1/16 1/18 财政部 *80 91天 *2.5145% 贴现国债 *1/16 *1/18 财政部 *200 3年 周三招标 新发附息国债 *1/19 *1/23
路透上海1月16日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(19日)招标发行 三期固息债，包括三年、七年和20年期，总额不超过160亿元人民币，其中三年和七年上限 各60亿元人民币，20年期40亿元。 上述三期债分别为该行2016年第15期 、2017年第一期 和第二期 增发债，票面利率依次为2.65%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2016年第15期增发债、2017年第1/2期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：60亿元；7年：60亿元；20年：40亿元 期限/计息方式 3/7/20年固息 招标时间 3/7/20年：1月19日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 1/23 起息日 3年：2016年10月20日；
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登专家文章称，与欧美国家不同，中国拥有庞大的国有资产和国有资源，为债务安全构筑了坚实的“防护堤”，同时中国财政赤字具有“建设性”和“生产性”特质，适度提高财政赤字率有利经济发展。