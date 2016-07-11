《香港重要政经日程》--7月11日-7月22日

标题新闻：俄罗斯经济部称1月通胀年率将介乎5-5.2%，1月消费者物价按月可望上升0.6-0.8%
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
================== 今日重要政经消息=================
7月11日（周一）
*国银租赁 首日挂牌。
*信义香港 首日挂牌。
*11:15 安联下半年亚洲市场展望记者会。
*12:00 花旗下半年中国市场展望简报会。
14:30 瑞银财富管理投资总监简报会。
*16:45 周大福珠宝 第一季营运简报电话会议。
================== 近期重要政经消息=================
7月12日（周二）
11:00 道富下半年环球投资市场前景简报会。
7月14日（周四）
公布6月底止外汇基金境外资产。
迅销 公布第三季业绩。
12:00 德昌电机 股东周年大会。
14:00 中国全通 股东特别大会。
7月15日（周五）
09:00 首创置业 在中国举行股东特别大会。
10:30 金地商置 股东特别大会。
10:30 中粮包装 股东特别大会。
15:30 伟易达集团 股东周年大会。
7月18日（周一）
09:00 首创置业 在中国举行股东特别大会。
14:30 中远太平洋 股东特别大会。
15:00 江西铜业 在中国举行股东特别大会。
15:00 北京发展 股东特别大会。
7月19日（周二）
公布3-6月失业率。
维达国际 公布中期业绩。
10:00 康臣药业 股东特别大会。
16:00 TCL多媒体 股东特别大会。
7月20日（周三）
10:00 中国海外发展 股东特别大会。
10:00 中海石油化学 在中国举行股东特别大会。
7月21日（周四）
公布6月份消费物价指数（CPI）。
10:30 谢瑞麟珠宝 股东周年大会。
11:30 迪生创建 股东周年大会。
7月22日（周五）
10:00 中海油田服务 在中国举行股东特别大会。
10:00 联合能源 股东特别大会。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选