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亚洲 | 2016年 7月 11日 星期一 08:26 BJT

《香港重要政经日程》--7月11日-7月22日

================== 今日重要政经消息=================

7月11日（周一）

*国银租赁 首日挂牌。

*信义香港 首日挂牌。

*11:15 安联下半年亚洲市场展望记者会。

*12:00 花旗下半年中国市场展望简报会。

14:30 瑞银财富管理投资总监简报会。

*16:45 周大福珠宝 第一季营运简报电话会议。

================== 近期重要政经消息=================

7月12日（周二）

11:00 道富下半年环球投资市场前景简报会。

7月14日（周四）

公布6月底止外汇基金境外资产。

迅销 公布第三季业绩。

12:00 德昌电机 股东周年大会。

14:00 中国全通 股东特别大会。

7月15日（周五）

09:00 首创置业 在中国举行股东特别大会。

10:30 金地商置 股东特别大会。

10:30 中粮包装 股东特别大会。

15:30 伟易达集团 股东周年大会。

7月18日（周一）

09:00 首创置业 在中国举行股东特别大会。

14:30 中远太平洋 股东特别大会。

15:00 江西铜业 在中国举行股东特别大会。

15:00 北京发展 股东特别大会。

7月19日（周二）

公布3-6月失业率。

维达国际 公布中期业绩。

10:00 康臣药业 股东特别大会。

16:00 TCL多媒体 股东特别大会。

7月20日（周三）

10:00 中国海外发展 股东特别大会。

10:00 中海石油化学 在中国举行股东特别大会。

7月21日（周四）

公布6月份消费物价指数（CPI）。

10:30 谢瑞麟珠宝 股东周年大会。

11:30 迪生创建 股东周年大会。

7月22日（周五）

10:00 中海油田服务 在中国举行股东特别大会。

10:00 联合能源 股东特别大会。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

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