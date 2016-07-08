《路透晚报》--7月8日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《综述》中国6月外储意外转升重回3.2万亿美元，7月或因英退欧外溢而下降

中国6月外储意外转升远超市场预期，但英国退欧带来的溢出效应料在7月继续释放，人民币可能仍面临一定的贬值压力。分析人士预期，7月外储可能面临一定下降压力，但若避险情绪升温，外储资产的正向收益可能继续超过资本外流的负面影响，且央行坚定市场化思路，不轻易入市干预，外储大升大降时期或已过去。

--中国经济：今年首批中央环保督察组即将进驻，环境沉疴需“靶向治疗”--新华

新华社报导称，2016年第一批中央环境保护督察工作即将展开，八个督察组近日将分别进驻内蒙古、黑龙江、江苏等地开展工作。这是继今年2月在河北进行中央环保督察试点后，“央字头”环保督察正式在全国范围铺开，计划年内完成15个左右省区市督察任务。

--中国经济：二季度末城镇登记失业率4.05%，今年钢煤去产能涉80万人--人社部

针对中国去产能是否会加剧失业的忧虑，中国人力资源和社会保障部副部长信长星表示，化解过剩产能是推进供给侧结构性改革的一个重头戏，初步匡算，今年钢铁煤炭两个行业化解过剩产能大概涉及职工是80万左右，各地正在积极的开展工作。

--中英关系：英国财政大臣与中国官员会晤，讨论脱欧后加强两国联系

消息人士表示，英国财政大臣奥斯本周四在伦敦会见中国高级官员，讨论英国脱欧后的贸易事宜，同意加强两国之间的联系。

--表格：台湾6月出口年减2.1%基本符合预期，为连17个月衰退

台湾财政部公布，6月出口金额较上年同期减2.1%。该数据基本 符合预期的年减2.6%，亦为连续第17个月衰退。

--中国灾情：洪涝、风雹等自然灾害已造成湖北直接经济损失270亿元，死亡69人

新华社报导，湖北省民政厅最新通报，6月18日入梅以来洪涝、风雹等自然灾害已造成全省92个县市区1,781.26万人次受灾，死亡69人、失踪16人，直接经济损失270.7亿元人民币。

--台湾社会：客运列车爆炸事件导致25人受伤，已排除恐怖攻击可能

一名警官表示，在台湾客运列车上导致25人受伤的疑似管型爆炸物是一个自制爆炸装置，不太可能与恐怖活动有关。

【金融】

--中国金融：央行今日就13日和18日的MLF需求向部分银行询量--消息

在逾5,000亿元中期借贷便利(MLF)即将到期前，两位消息人士周五透露，中国央行今日就13日（下周三）和18日的MLF需求向部分银行询量。央行对此回应称，向金融机构开放MLF需求报送窗口，属于央行与市场的日常沟通行为，不代表货币政策操作信号。

--中国金融：工行发行中资行首笔日元债券，并于东京证交所挂牌交易

以资产计中国最大银行--中国工商银行称，近日该行东京分行发行首笔日元中期票据并在东京证交所挂牌上市交易，规模150亿日元，期限三年；为中资机构首次在东京证交所发行上市日元债券，标志着时隔16年中资机构重返日元债券市场。

--中国债市：中国银行发行30亿美元等值绿色债券

中国银行发行30亿美元多币种绿色债券，凸显随着中国、印度等全球最大污染物产出国为环保项目融资，亚洲在全球绿色债券融资市场所占比例迅速增长。

【固定收益】

--《分析》中国央行净回笼创四个月新高但宽松不改，逆回购+MLF组合料续发力

在平稳度过半年末时点之后，中国央行公开市场本周转为净回笼格局，规模创四个月新高。分析人士表示，在逆回购自然到期背景下，央行顺势加大回笼规模，不过整体宽松格局不改，资金供需趋于平衡，季末月初流动性收放自如，政策调控更趋灵活。

--中国债市动态：国债期货转跌现券收益率略升，关注下周经济数据

中国银行间债市早盘现券收益率略有反弹。交易员称，在累积一定涨幅后，国债期货从高位回调，现货价格亦随之小幅走弱；但市场买盘力量不减，下周经济数据预期亦偏弱，债市整体偏暖环境料将维持。

--中国货币市场：逆回购存量大降资金面渐归平衡，关注下周MLF续做情况

中国央行在公开市场单周净回笼逾6,000亿后，银行间市场流动性依旧稳中稍宽，供需两旺之下主要回购利率变动不大。交易员称，短期之内对资金影响较 大的应该是陆续到期的MLF，需要观望央行届时是否会续做。

--新债招标：中国三个月贴现国债中标收益率2.1639%，获3.3亿元追加

业内人士透露，中国财政部上午招标的三个月期贴现国债加权中标收益率2.1639%，边际中标收益率2.1939%，投标倍数4.37倍。

--中国票据市场：转贴利率小幅震荡下行，月初资金宽松大行收票需求升温

中国票据市场本周转贴利率震荡下行，电票价格突破3%位置。交易员指出，受益资金面宽松无虞，同时月初机构规模充裕，大行买票积极性进一步升温，推动转贴价格小幅走低，不过由于票源稀少，利率整体下行有限。

【外汇】

--《人民币综述》CFETS指数跌跌不休，人民币与美指同向波动为“祸首”

人民币汇率指数(CFETS)今年上半年累计跌近6%，明显高于人民币兑美元中间价的2%跌幅，且仍跌跌不休深不见底，其表现显然不符合中国央行所提的“人民币对一篮子货币基本稳定”说法。

在参考篮子货币规则下，篮子货币反而比双边汇率波动性更大，也引发了人民币参考锚的稳定性质疑。但通过CFETS指数结构可发现，其跌幅较大主因人民币与美元指数同向下跌导致；若能提升汇率弹性逐步消化贬值预期，则指数稳定仍有保证。

--中国汇市：人民币小幅收贬波动区间狭窄，美非农数据公布前避险情绪浓

人民币兑美元即期较上日收盘价小幅收贬，中间价亦微下调。交易员称，因美元指数盘整，今日人民币波幅仅几十点，没有明显行情，机构转向倒量交易；但境内美元掉期曲线各期限均下行。

--离岸人民币：重庆粮食集团发行中新合作项目下首个离岸人民币债券

中国重庆粮食集团近日发行“中新（重庆）战略性互联互通示范项目”下首个境外人民币债券，规模为10亿元人民币，星展银行和中国农业银行为联席全球协调人、联席牵头经理人和账簿管理人。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌近1%，坏账率上升担忧加剧拖累银行股整体回调

中国股市沪综指收跌近1%。分析师指出，今日大盘低开后震荡整理，市场对银行坏账率上升的担忧加剧，致银行股整体回调，并带动煤炭、石油、有色金属等权重股板块走弱。但其他题材股仍较为活跃，交易量有所萎缩。目前的调整仍属持续上涨后的正常回档，大盘整体仍运行在上升轨道内。

--《技术分析》中国股市沪综指重心向大箱体上部移动

中国股市沪综指本周在国家队不遗余力的护盘下强拉上扬。技术面显示，短线2,945点附近的压力位被放量突破，3,000点整数关再被触及令市场气氛回暖，大盘重心逐步向年初以来的2,638-3,100点大箱体上部移动，短线有反复上试箱顶的机会。

--中港个股：宝能系控制人冀尽快平息万科纷争，王石相信市场力量--新华

中国最大地产公司万科控制权之争高度受关注。据新华社报导，万科第一大股东宝能系实际控制人姚振华称希望与各方坦承沟通，尽快平息万科纷争，而万科董事长王石表示相信市场力量。

--中港个股：深交所要求万科核实华润深铁收购宝能所持股份的媒体报导

近日有媒体报导华润和深圳地铁将溢价收购宝能系所持有的万科股份，深圳证交所向万科发出关注函，要求万科向报导所提及的相关方核实后作出说明。

--汽车产业：中国6月广义乘用车销量同比增19.4%，受基数较低影响--乘联会

中国全国汽车市场研究会公布数据显示，受去年同期基数较低的影响，中国6月广义乘用车销量同比增长19.4%；另外，今年6月零售同比增速也达到23%的超高水平。数据并显示，1-6月广义乘用车销量同比增长9.5%。

--中国个股：美的称库卡接受要约收购的股份占比达43.74%，其持股超50%

外界关注的中国美的集团收购德国工业机器人生产商库卡已有新进展。据美的集团披露，截止周三晚间，接受要约收购的库卡集团股份占比已达43.74%，加上美的集团原先持股，美的集团持有库卡集团股份将超过50%。

--中国个股：国元证券拟定增募资至多42.87亿元，用于扩大信用交易规模等

国元证券公告，拟向国元控股等六家特定对象，以不低于14.57元人民币/股的价格，非公开发行至多2.94亿股股票，募资不超过42.87亿元，用于扩大公司信用交易规模等。

-中港个股：平安打造线下连锁健康服务平台，年内吸引数万家医疗机构上线