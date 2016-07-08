中国债市动态：国债期货转跌现券收益率略升，关注下周经济数据

路透上海7月8日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率略有反弹。交易员称，在累积一定涨幅后，国债期货从高位回调，现货价格亦随之小幅走弱；但市场买盘力量不减，下周经济数据预期亦偏弱，债市整体偏暖环境料将维持。

上海一银行交易员称，从现券成交情况看，收益率调整压力暂不大，“就是国债期货动了一下，毕竟涨多了，(10年国债期货主力合约)开盘今天已经突破了合约高点；但总体没什么大的变动，现货还是比较强的，买盘也不少。”

剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 为3.1550%/3.1525%，上日尾盘在3.1500%/3.1450%；剩余期限近10年的国债160010券最新报价 为2.81%/2.8050%，上日尾盘在2.8025%/2.7925%。

他并表示，7月初以来资金面宽松，资管机构、城商、农商银行等买盘力量强劲，债市资金整体充裕。预计后期流动性边际收紧的概率有限，随着实体经济走弱，多数机构一段时间内还将处于合意资产欠配状态，加之下半年非标资产到期规模较大，债市配置需求料将继续维持高位。

上海另一银行交易员认为，10年期国开债、国债等关键品种的收益率距离年内低点还有一定距离，但短期来看，收益率继续下行还有待更多刺激。下周将进入经济数据披露期，预计数据整体将走弱，不符合预期的概率不大，对债市影响还将偏积极。

中国央行公开市场周五进行200亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%；据此计算，本周净回笼6,450亿元，创四个月以来单周新高。

中国国家统计局将于周日(10日)公布6月物价数据，路透综合近40家机构预测中值结果显示，6月CPI同比涨幅料放缓至1.8%，PPI同比降幅有望连续第六个月收窄至2.5%。 路透调查并显示，中国6月新增人民币贷款预计小升至10,400亿元。