中国汇市：人民币早盘放量小贬波幅狭窄，美非农数据公布前避险情绪浓

* 人民币早盘随中间价小贬

* 波动区间狭窄，机构倒量致成交放大

* 客盘结购汇基本均衡略偏购汇

* 美国非农数据公布前避险情绪浓

路透北京7月8日 - 人民币兑美元即期 周五早盘较上日收盘价小幅走贬，中间价亦微下调；虽波幅狭窄，但成交放量。交易员称，今日早盘人民币波幅不足三十点，没有明显行情，机构转而倒量致成交放大。

他们并指出，今晚美国非农就业数据即将公布，市场避险情绪浓，多持观望态度，自营盘多选择减少隔夜头寸。若该数据很好，料将对人民币形成较大影响。早盘时段客盘结购汇基本均衡，略偏购汇。

“早上（美元）在6.6880附近有一波ask被砸下来了，后来汇价就基本没怎么动。”一股份行交易员称，“CNH今天也是窄幅震荡，...（CNY）成交价波动很小，没什么趋势性盈利机会，很多机构就两边（ask和bid）都站做做量。”

北京时间11:50，人民币兑美元 即期报6.6872元，上日收报6.683元，夜盘终报6.6832元。今日人民币兑美元中间价 报6.6853元，上日中间价为6.682元。人民币兑美元即期成交额 为131.79亿美元，上日半日为99.91亿美元。

路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周五CFETS人民币汇率指数持平于94.25的记录低位；SDR篮子指数微升至95.42，BIS篮子指数微跌至95.42的记录新低。

全球汇市方面，美元兑多数主要货币在周五亚洲时段小幅下跌，但周线料仍有望上涨，投资者等待今日稍晚将公布的美国非农就业数据，以期从中判断美国就业市场是否强于之前调查显示的情况。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.8435元, 上日尾盘为6.8373元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6974元, 上一交易日尾盘报6.7008元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6873；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。