中国汇市：人民币早盘放量小贬波幅狭窄，美非农数据公布前避险情绪浓

* 人民币早盘随中间价小贬
* 波动区间狭窄，机构倒量致成交放大
* 客盘结购汇基本均衡略偏购汇
* 美国非农数据公布前避险情绪浓
路透北京7月8日 - 人民币兑美元即期 周五早盘较上日收盘价小幅走贬，中间价亦微下调；虽波幅狭窄，但成交放量。交易员称，今日早盘人民币波幅不足三十点，没有明显行情，机构转而倒量致成交放大。
他们并指出，今晚美国非农就业数据即将公布，市场避险情绪浓，多持观望态度，自营盘多选择减少隔夜头寸。若该数据很好，料将对人民币形成较大影响。早盘时段客盘结购汇基本均衡，略偏购汇。
“早上（美元）在6.6880附近有一波ask被砸下来了，后来汇价就基本没怎么动。”一股份行交易员称，“CNH今天也是窄幅震荡，...（CNY）成交价波动很小，没什么趋势性盈利机会，很多机构就两边（ask和bid）都站做做量。”
北京时间11:50，人民币兑美元 即期报6.6872元，上日收报6.683元，夜盘终报6.6832元。今日人民币兑美元中间价 报6.6853元，上日中间价为6.682元。人民币兑美元即期成交额 为131.79亿美元，上日半日为99.91亿美元。
路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周五CFETS人民币汇率指数持平于94.25的记录低位；SDR篮子指数微升至95.42，BIS篮子指数微跌至95.42的记录新低。
全球汇市方面，美元兑多数主要货币在周五亚洲时段小幅下跌，但周线料仍有望上涨，投资者等待今日稍晚将公布的美国非农就业数据，以期从中判断美国就业市场是否强于之前调查显示的情况。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.8435元, 上日尾盘为6.8373元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6974元, 上一交易日尾盘报6.7008元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6873；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）
(发稿 孙琦子; 审校 林高丽)