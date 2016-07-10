主要国家经济指标预测--7月11日****

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上升，因炼厂生产部分中断
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月10日(日) 2350 日本核心机械订单(较前月) 5月 +2.6% -11.0% (较上年同期) -8.7% -8.2% 7月11日(一) 0130 澳洲房屋融资 5月 -2.0% +1.7% 投资性房屋融资 -- -5.0% 0800 意大利工业生产(经季节调整，较前月) 5月 -0.1% +0.5% (经工作日调整，较上年同期) -- +1.8% 1215 加拿大房屋开工年率(万户) 6月 18.95 18.86 1400 美国就业趋势指数 6月 -- 126.8 2301 英国BRC同店零售销售(较上年同期) 6月 -- +0.5% 7月11-12日 2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月) 6月 -0.1% +0.2% (较上年同期) -4.2% -4.2% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 7月8日(五) 0000 日本加班工资(较上年同期) 5月 +0.6% -- -- 日本服务业景气判断指数 6月 41.2 -- 0545 瑞士未经季节调整的失业率 6月 3.1% 3.3% 经季节调整的失业率 3.3% 3.5% 0600 德国经季节调整的出口(较前月) 5月 -1.8% +0.25% 进口(较前月) +0.1% +0.4% 贸易收支(亿欧元) 顺差222 顺差238 0645 法国预算收支(亿欧元) 5月 赤字657 -- 0645 法国工业生产(较前月) 5月 -0.5% -0.5% 1230 美国非农就业岗位(万人) 6月 增加28.7 增加17.5 民间就业岗位(万人) 增加26.5 增加17.0 制造业就业岗位(万人) 增加1.4 持平 政府部门就业岗位(万人) 增加2.2 -- 失业率 4.9% 4.8% 平均时薪(较前月) +0.1% +0.2% 每周平均工时 34.4 34.4 劳动力就业参与率 62.7% -- 1230 加拿大就业岗位变动(万个) 6月 减少0.07 增加0.5 失业率 6.8% 7.0% 就业参与率 65.5% -- 1900 美国消费者信贷(亿美元) 5月 增加185.6 增加160.0 7月10日(日) 0130 中国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 6月 -2.6% -2.5% 0130 中国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 6月 +1.9% +1.8% (较前月) -0.1% -0.3% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王兴亚/王洋；审校 杜明霞)
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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路透上海1月16日 - 上海清算所周一公告，今日是大连机床集团所发中期票据16大机床 MTN001 的付息日。截至日终，仍未足额收到该公司支付的付息资金，暂 无法代理发行人进行本期债券的付息工作。 大连机床上周已就本期中票付息存在不确定性发布风险提示公告。 16大机床MTN001发行规模4亿元人民币，期限三年，票面利率7.00%，到期日为2019年1 月14日，本期应付利息2,800万元；主承销商为兴业银行。 大连机床今日稍早并表示，其发行的16大机床SCP002、16大机床SCP003均于2016年12月 26日构成交叉违约。不过16大机床SCP002再次获得有条件豁免违约，而16大机床SCP003则被 持有人要求回售。 去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。2016年 11月21日，其发行的短期融资券15机床CP003首先发生违约，不过隔日完成本息2.12亿元的 偿付，公司称为“系统操作原因”。12月12日，其发行的超短融16大机床SCP001亦未能按期 偿付本息，本金规模5亿