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亚洲 | 2016年 7月 11日 星期一 07:12 BJT

****主要国家经济指标预测--7月11日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
 
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值      
    
    7月10日(日)
    2350 日本核心机械订单(较前月)                     5月       +2.6%     -11.0%
                         (较上年同期)                           -8.7%      -8.2%
    
    7月11日(一)
    0130 澳洲房屋融资                                 5月       -2.0%      +1.7%
             投资性房屋融资                                       --       -5.0%
    0800 意大利工业生产(经季节调整，较前月)           5月       -0.1%      +0.5%
                 (经工作日调整，较上年同期)                       --       +1.8%
    1215 加拿大房屋开工年率(万户)                     6月       18.95      18.86
    1400 美国就业趋势指数                             6月         --       126.8
    2301 英国BRC同店零售销售(较上年同期)              6月         --       +0.5%
    
    7月11-12日
    2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月)           6月       -0.1%      +0.2%
                                   (较上年同期)                 -4.2%      -4.2%
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值      预估值
    
    7月8日(五)
    0000 日本加班工资(较上年同期)                     5月        +0.6%        -- 
     --  日本服务业景气判断指数                       6月         41.2        -- 
    0545 瑞士未经季节调整的失业率                     6月         3.1%       3.3%
             经季节调整的失业率                                   3.3%       3.5%
    0600 德国经季节调整的出口(较前月)                 5月        -1.8%     +0.25%
                         进口(较前月)                            +0.1%      +0.4%
                         贸易收支(亿欧元)                      顺差222    顺差238
    0645 法国预算收支(亿欧元)                         5月      赤字657        -- 
    0645 法国工业生产(较前月)                         5月        -0.5%      -0.5%
    1230 美国非农就业岗位(万人)                       6月     增加28.7   增加17.5
             民间就业岗位(万人)                               增加26.5   增加17.0
             制造业就业岗位(万人)                          　  增加1.4       持平
             政府部门就业岗位(万人)                            增加2.2        -- 
             失业率                                               4.9%       4.8%
             平均时薪(较前月)                                    +0.1%      +0.2%
             每周平均工时                                         34.4       34.4
             劳动力就业参与率                                    62.7%        -- 
    1230 加拿大就业岗位变动(万个)                    6月      减少0.07    增加0.5
               失业率                                             6.8%       7.0%
               就业参与率                                        65.5%        -- 
    1900 美国消费者信贷(亿美元)                      5月     增加185.6  增加160.0 
    
    7月10日(日)
    0130 中国生产者物价指数(PPI)(较上年同期)         6月         -2.6%      -2.5%
    0130 中国消费者物价指数(CPI)(较上年同期)         6月         +1.9%      +1.8%
                                (较前月)                         -0.1%      -0.3% (完)          
    
        
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 王兴亚/王洋；审校 杜明霞)

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