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亚洲 | 2016年 7月 8日 星期五 15:42 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收低3.7%，因沪胶延续跌势

“TOCOM市场尾随沪胶走势，”一消息人士说道，并补充道下周市场可能仍会下跌，部分缘于英国退欧后带来的不确定性。

上海9月期胶 跌505元人民币，收报每吨10,680元，此前创下6月17日来最低。

新加坡商交所8月期胶 尾盘报每公斤125.60美分，跌4.6美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/孙茉莉; 审校 高琦/王洋)

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